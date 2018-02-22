گسترش فولاد فراز و نشیب های زیادی داشته/به دنبال کسب امتیاز هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی ظهر امروز پنج شنبه در نشست خبری قبل از بازی گسترش فولاد تبریز با پیکان به خبرنگاران ابراز داشت: به دنبال کسب امتیاز هستیم.

وی سپس با بیان اینکه پیکان در حال پوست اندازی است، گفت: هفته قبل در اهواز با یک دیدار خوب موفق شدیم فولاد را شکست دهیم، ما در لیگ امسال به تجربیات بسیار گران بهایی دست پیدا کردیم.

جلالی همچنین با تاکید بر اینکه ما از نظر ظرفیت‌های امکاناتی و همچنین ظرفیت‌های روانی به تجربیات خوبی رسیده‌ایم، ادامه داد: این تجربیات می تواند به ما خیلی در راه پیشرفت و موفقیت کمک کند. امیدواریم روزنه‌های خیلی خوبی برای آینده پیکان ایجاد کنیم تا بتوانیم نگاه خیلی امیدوارکننده‌تری نسبت به بازی‌های آینده داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه تیم تبریزی گسترش فولاد خیلی خوب فوتبال بازی می کند، گفت: هدف ما این است که بتوانیم روزنه‌های خوبی برای آینده پیکان ایجاد کنیم.

جلالی با اشاره به اینکه گسترش فولاد فراز و نشیب‌های زیادی داشته ابراز داشت: نوسانات این تیم با توجه به وقفه ‌های لیگ طبیعی است و به نظر من تغییر کادر فنی تیم گسترش فولاد مثبت بود و باعث بهتر شدن این تیم شد.

سرمربی پیکان با اشاره به بازی قبل تیمش برابر فولاد گفت: در آن بازی هفت بازیکن را به علت مصدومیت یا محرومیت در اختیار نداشتیم و فردا نیز بازهم چهار نفر از این بازیکنان را در اختیار نداریم که کار ما را سخت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تلاش می کنیم عملکرد موفقی داشته باشیم، افزود: امیدوارم تجربه و جوانی تیم ما باعث شود نتیجه خوبی کسب کنیم.

وی در خصوص حضورش در تیم تراکتورسازی نیز گفت: تجربه های خوبی در تبریز بدست آوردم، تبریز شهر ایده آلی بود و من جز خوبی چیز دیگری از این شهر ندیدم.

جلالی افزود: مردم تبریز مهربان هستند ولی محیط استادیوم نیاز به بازنگری دارد. مشکلات تبریز را لمس کرده ‌ام و فکر می‌کنم همین مشکلات برای مربیانی که بعد از من آمدند هم پیش آمد. باید به مسائل ورزشگاه تبریز رسیدگی شود. باید کمی این فضا عوض شود.