به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فقهی فرهمند، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بستان‌آباد ظهر امروز جمعه گفت: طی دو مأموریت متوالی تعداد ۵ نفر متخلف شکار از مناطق مختلف شهرستان بستان‌آباد دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شد.

وی افزود: از این متخلفان تعداد سه قبضه اسلحه شکاری، یک قلاده سگ شکاری و لاشه چهار سر خرگوش کشف و ضبط گردید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست از شهروندان خواست به دلیل ممنوعیت هرگونه شکار حیات‌وحش در صورت مشاهده چنین مواردی مراتب را سریعاً گزارش نمایند.

دستگیری ۳ شکارچی غیرمجاز در شهرستان سراب

حیدرعلی امیرزاده رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان سراب گفت: این متخلفان در روز غیرمجاز و بدون پروانه شکار مبادرت به شکار ۳ سرخرگش کرده بودند که مأموران یگان حفاظت محیط زیست بنا بر وظیفه‌ی قانونی خود آنها را دستگیر کردند.

وی افزود: از این متخلفان شکار و صید ادوات شکار شامل ۲ قبضه سلاح شکاری ساچمه زنی کشف و ضبط و پس از اخذ ضرر و زیان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سراب از اهالی شهرستان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی مراتب را به این اداره اطلاع دهند.