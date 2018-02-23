  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۲۴

دستگیری ۸ شکارچی غیرمجاز و متخلف در شهرستان‌های بستان‌آباد و سراب

دستگیری ۸ شکارچی غیرمجاز و متخلف در شهرستان‌های بستان‌آباد و سراب

تبریز - مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان‌های بستان‌آباد و سراب موفق به دستگیری ۸ شکارچی غیرمجاز و کشف ۵ قبضه اسلحه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فقهی فرهمند، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بستان‌آباد ظهر امروز جمعه گفت: طی دو مأموریت متوالی تعداد ۵ نفر متخلف شکار از مناطق مختلف شهرستان بستان‌آباد دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شد.

وی افزود: از این متخلفان تعداد سه قبضه اسلحه شکاری، یک قلاده سگ شکاری و لاشه چهار سر خرگوش کشف و ضبط گردید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست از شهروندان خواست به دلیل ممنوعیت هرگونه شکار حیات‌وحش در صورت مشاهده چنین مواردی مراتب را سریعاً گزارش نمایند.

دستگیری ۳ شکارچی غیرمجاز در شهرستان سراب

حیدرعلی امیرزاده رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان سراب گفت: این متخلفان در روز غیرمجاز و بدون پروانه شکار مبادرت به شکار ۳ سرخرگش کرده بودند که مأموران یگان حفاظت محیط زیست بنا بر وظیفه‌ی قانونی خود آنها را دستگیر کردند.

وی افزود: از این متخلفان شکار و صید ادوات شکار شامل ۲ قبضه سلاح شکاری ساچمه زنی کشف و ضبط و پس از اخذ ضرر و زیان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سراب از اهالی شهرستان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی مراتب را به این اداره اطلاع دهند.

کد مطلب 4234526

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها