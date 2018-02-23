ساخت انیمیشن آنجلینا جولی در بریتانیا/ سم راکول گوریل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پروژه بزرگ بعدی دیزنی با عنوان «ایوان بینظیر» در بریتانیا و به تهیه کنندگی آنجلینا جولی شکل میگیرد.
استودیوی آمریکایی دیزنی انیمیشن درام «ایوان بینظیر» را با اقتباس از کتاب تحسینشده کاترین اپلگیت و به صورت ترکیبی از انیمیشن و فیلم زنده تولید میکند و اکنون اعلام شده در این انیمیشن سم راکول در نقش گوریلی به نام ایوان صداپیشگی میکند. این گوریل پشت نقرهای نقش اصلی این درام را برعهده دارد.
تیا شاروک برای کارگردانی این انیمیشن انتخاب شده که بر مبنای فیلمنامهای از مایک وایت ساخته میشود. وی کارگردان درام عاشقانه «من قبل از تو» بود.
در این انیمیشن آنجلینا جولی صداپیشگی شخصیت فیلی به نام استلا را نیز بر عهده گرفته است. بروکلین پرینس که در «پروژه فلوریدا» بازی کرده بود نیز صداپیشگی بچه فیلی به نام رابی را انجام میدهد.
کتاب کودک «ایوان بینظیر» سال ۲۰۱۱ توسط انتشارات هارپرکالینز منتشر و به کتاب پرفروش نیویورک تایمز بدل شد. داستان این کتاب با تمرکز بر گوریلی به نام ایوان نوشته شده که زندگیاش در قفسی در یک مرکز خرید میگذرد. یک فیل به نام استلا و یک سگ به اسم باب هم در کنار وی هستند. ایوان چیزی از زندگی گذشتهاش به یاد ندارد اما وقتی یک بچه فیل به نام رابی وارد زندگی او میشود، ایوان شروع به مراقبت از او میکند و همین موجب میشود تا زندگی گذشتهاش را به یاد آورد و سعی کند تا دوستانش را از مالکی که از آنها سوءاستفاده میکند، نجات دهد.
راکول از سوی آکادمی اسکار به عنوان بهترین بازیگر نقش مکمل برای بازی در فیلم «سه بیلبورد بیرون ابینگ، میزوری» نامزد شده است.
