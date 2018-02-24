لیورپول به رده دوم جدول صعود کرد/ منچستر یونایتد خطر را احساس کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیورپول روز شنبه در ادامه هفته بیست و هشتم رقابتهای لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه آنفیلد میزبان وستهام بود و این تیم را با نتیجه ۴ بر یک شکست داد.

امره جان (۲۹)، محمد صلاح (۵۱)، روبرتو فیرمینو (۵۷) و سادیو مانه (۷۷) در این بازی زننده گل های لیورپول بودند. میکائیل آنتونیو (۵۹) نیز زننده تنها گل تیم وستهام بود.

شاگردان یورگن کلوپ با این برد ۵۷ امتیازی شدند و موقتا جای منچستر یونایتد را در رده دوم جدول گرفتند.

نتایج دیدارهای همزمان به این ترتیب است:

* وست برومویچ یک - هادرسفیلد یک

* برنلی یک - ساوتهمپتون یک

* برایتون ۴ - سوانزی یک

* بورنموث ۲ - نیوکاسل ۲

* لیورپول ۴ - وستهام یک