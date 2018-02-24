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۵ اسفند ۱۳۹۶، ۲۰:۲۹

هفته بیست و هشتم لیگ برتر انگلیس؛

لیورپول به رده دوم جدول صعود کرد/ منچستر یونایتد خطر را احساس کرد

لیورپول به رده دوم جدول صعود کرد/ منچستر یونایتد خطر را احساس کرد

تیم فوتبال لیورپول با پیروزی پرگل خانگی مقابل وستهام به رده دوم جدول لیگ برتر انگلیس صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیورپول روز شنبه در ادامه هفته بیست و هشتم رقابتهای لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه آنفیلد میزبان وستهام بود و این تیم را با نتیجه ۴ بر یک شکست داد.

امره جان (۲۹)، محمد صلاح (۵۱)، روبرتو فیرمینو (۵۷) و سادیو مانه (۷۷) در این بازی زننده گل های لیورپول بودند. میکائیل آنتونیو (۵۹) نیز زننده تنها گل تیم وستهام بود.

شاگردان یورگن کلوپ با این برد ۵۷ امتیازی شدند و موقتا جای منچستر یونایتد را در رده دوم جدول گرفتند.

نتایج دیدارهای همزمان به این ترتیب است:

* وست برومویچ یک - هادرسفیلد یک
* برنلی یک - ساوتهمپتون یک
* برایتون ۴ - سوانزی یک
* بورنموث ۲ - نیوکاسل ۲
* لیورپول ۴ - وستهام یک

کد مطلب 4235038

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