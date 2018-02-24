برگزیدگان جشنواره خوارزمی تقدیر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان جشنواره بین المللی خوارزمی امروز با حضور رئیس جمهور و وزیر علوم تقدیر می شوند.

در سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی ۱۰ طرح داخلی و ۵ طرح خارجی به عنوان برگزیدگان نهایی جشنواره تجلیل می شوند.

طرح های خارجی برگزیده این دوره از جشنواره ۵ طرح از کشورهای استرالیا، چین، آلمان، فرانسه و سوئیس هستند.

طرح‌های پذیرش شده در محورهای پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، طرح‌های توسعه‌ای، اختراع و نوآوری در گروه‌های تخصصی مهندسی برق و کامپیوتر، مکانیک،مکاترونیک، فناوری‌های شیمیایی، فناوری نانو، مواد، متالورژی و انرژی‌های نو، فناوری اطلاعات، صنایع و مدیریت فناوری، زیست فناوری و علوم پایه پزشکی، کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست، علوم پایه، عمران، هوافضا، معماری و شهرسازی و هنر، علوم پزشکی هستند.

مراسم سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی پنجم اسفندماه در سالن همایش های صدا و سیما برگزار می شود.