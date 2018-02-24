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۵ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۲۹

با حضور رئیس جمهور؛

برگزیدگان جشنواره خوارزمی تقدیر می شوند

برگزیدگان جشنواره خوارزمی تقدیر می شوند

برگزیدگان جشنواره خوارزمی با حضور رئیس جمهور تقدیر می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان جشنواره بین المللی خوارزمی امروز با حضور رئیس جمهور و وزیر علوم تقدیر می شوند.

در سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی ۱۰ طرح داخلی و ۵ طرح خارجی به عنوان برگزیدگان نهایی جشنواره تجلیل می شوند.

طرح های خارجی برگزیده این دوره از جشنواره ۵ طرح از کشورهای استرالیا، چین، آلمان، فرانسه و سوئیس هستند.

طرح‌های پذیرش شده در محورهای پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، طرح‌های توسعه‌ای، اختراع و نوآوری در گروه‌های تخصصی مهندسی برق و کامپیوتر، مکانیک،مکاترونیک، فناوری‌های شیمیایی، فناوری نانو، مواد، متالورژی و انرژی‌های نو، فناوری اطلاعات، صنایع و مدیریت فناوری، زیست فناوری و علوم پایه پزشکی، کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست، علوم پایه، عمران، هوافضا، معماری و شهرسازی و هنر، علوم پزشکی هستند.

مراسم سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی پنجم اسفندماه در سالن همایش های صدا و سیما برگزار می شود.

کد مطلب 4235059

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