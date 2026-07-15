خورشیدی: ماندگاری گرما تا دوشنبه در استان تهران ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خورشیدی با اشاره به تداوم گرمای هوا در استان تهران، اظهار کرد: تا روز دوشنبه هفته آینده ماندگاری هوای گرم به‌ویژه در مناطق جنوبی استان از جمله شهرستان ورامین ادامه خواهد داشت.

وی که مدیرکل هواشناسی استان تهران است، افزود: با توجه به استمرار گرمای هوا، از شهروندان به‌ویژه سالمندان و بیماران درخواست می‌شود در ساعات اوج گرما از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

خورشیدی با اشاره به وضعیت دمایی استان، تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته، ورامین گرم‌ترین و فیروزکوه خنک‌ترین نقطه استان تهران ثبت شدند.

مدیرکل هواشناسی استان تهران درباره وضعیت جوی روزهای آینده نیز گفت: آسمان تهران در روز پنجشنبه صاف همراه با وزش باد و در برخی ساعات افزایش سرعت باد پیش‌بینی می‌شود و دمای هوا بین ۲۸ تا ۳۹ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: برای روز جمعه نیز آسمان صاف همراه با وزش باد، گاهی وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی شده و دمای هوا بین ۲۹ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد در نوسان خواهد بود.