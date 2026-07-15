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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۶

خورشیدی: ماندگاری گرما تا دوشنبه در استان تهران ادامه دارد

خورشیدی: ماندگاری گرما تا دوشنبه در استان تهران ادامه دارد

تهران- مدیرکل هواشناسی استان تهران از تداوم ماندگاری هوای گرم تا روز دوشنبه هفته آینده خبر داد و از سالمندان و بیماران خواست در ساعات اوج گرما از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خورشیدی با اشاره به تداوم گرمای هوا در استان تهران، اظهار کرد: تا روز دوشنبه هفته آینده ماندگاری هوای گرم به‌ویژه در مناطق جنوبی استان از جمله شهرستان ورامین ادامه خواهد داشت.

وی که مدیرکل هواشناسی استان تهران است، افزود: با توجه به استمرار گرمای هوا، از شهروندان به‌ویژه سالمندان و بیماران درخواست می‌شود در ساعات اوج گرما از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

خورشیدی با اشاره به وضعیت دمایی استان، تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته، ورامین گرم‌ترین و فیروزکوه خنک‌ترین نقطه استان تهران ثبت شدند.

مدیرکل هواشناسی استان تهران درباره وضعیت جوی روزهای آینده نیز گفت: آسمان تهران در روز پنجشنبه صاف همراه با وزش باد و در برخی ساعات افزایش سرعت باد پیش‌بینی می‌شود و دمای هوا بین ۲۸ تا ۳۹ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: برای روز جمعه نیز آسمان صاف همراه با وزش باد، گاهی وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی شده و دمای هوا بین ۲۹ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد در نوسان خواهد بود.

کد مطلب 6889190

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