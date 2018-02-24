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۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۸:۵۸

کدخدایی خبر داد؛

فردا؛ جلسه فوق العاده شورای نگهبان برای بررسی لایحه بودجه ۹۷

فردا؛ جلسه فوق العاده شورای نگهبان برای بررسی لایحه بودجه ۹۷

سخنگوی شورای نگهبان از تشکیل جلسه فوق العاده شورای نگهبان برای بررسی لایحه بودجه در روز یکشنبه (فردا) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان عصر امروز در کانال تلگرامی خود با عنوان «جلسه فوق العاده شورای نگهبان» نوشت: «فردا یکشنبه ششم اسفند، شورای نگهبان برای رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۷ جلسه دارد. گزارش این جلسه متعاقبا اعلام خواهد شد».

گفتنی است، کدخدایی صبح امروز نیز در گفتگو با مهر از بررسی غیررسمی لایحه بودجه تا تبصره ۵ خبر داد و گفت: منتظریم تا گزارش مجلس از مصوبه بودجه ۹۷ به صورت رسمی به شورا برسد تا ضمن بررسی بخش های باقی مانده نظرمان را به طور رسمی اعلام کنیم.

کد مطلب 4235949

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