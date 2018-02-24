برای عاملان حادثه خیابان پاسداران از عبارت "دواعیش" استفاده کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین عصر امروز (شنبه) در نشست ماهانه این تشکل سیاسی با اشاره به برخی مواضع رئیس جمهور سابق در ماه های اخیر اظهار داشت: حرکات آقای احمدی نژاد دارد یک مقدار تند می شود. این حرکات ابتدا به بهانه نقد عملکرد برخی قوا بود، اما الان دارد به سمت ایرادگرفتن از کلیت نظام می رود.

وی درباره این سوال در محافل عمومی که چرا با حرکات احمدی نژاد برخورد نمی شود، گفت: مقامات قضایی گفته اند که برای برخورد آمادگی وجود دارد و به اندازه کافی هم جرم مرتکب شده، اما شرایط برخورد باید فراهم شود.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین افزود: فقط می توانیم بگوییم که در آخر مسیر، پرت نشویم و ان شاالله عاقبت همه ما ختم به خیر شود.

باهنر همچنین درباره ناامنی اخیر در خیابان پاسداران تهران گفت: برخی رسانه ها از واژه دراویش استفاده کردند؛ دراویش شعب زیادی دارند و با هم اختلاف دارند، بهتر است به جای استفاده از واژه دراویش، از واژه "دواعیش" استفاده کنیم.