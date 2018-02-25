تصمیم آمریکا برای انتقال سفارت به قدس اشغالی؛ اهداف و پیامدها

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: «یسرائیل کاتز» وزیر حمل و نقل رژیم صهیونیستی از انتقال سفارت آمریکا در سرزمین های اشغالی به بیت المقدس در تاریخ ۱۴ ماه مه مصادف با ۲۴ اردیبهشت ماه خبر داده است.

کاتز با اعلام این خبر در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت: «مایلم به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دلیل انتقال سفارت آمریکا به پایتخت ما در اسرائیل مصادف با هفتادمین سالگرد استقلال (اسرائیل) تبریک بگویم. هیچ هدیه ای با ارزش تر از این نبود؛ مهمترین و صحیح ترین اقدام. ممنونم رفیق!».

صائب عریقات عنوان کرده است که تصمیم واشنگتن به انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به بیت المقدس در سالروز فاجعه اشغال فلسطین احساسات مسلمانان و عرب ها را تحریک می کند تصمیم ایالات متحده آمریکا برای عملیاتی ساختن طرح خود علیه قدس اشغالی، با واکنش احزاب، جریان ها و گروه های مختلف فلسطینی مواجه شده است. «صائب عریقات» دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین، عنوان کرده است که تصمیم واشنگتن به انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به بیت المقدس در سالروز فاجعه اشغال فلسطین احساسات مسلمانان و عرب ها را تحریک می کند و راه حل دو دولتی را از بین می برد. دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین در بیانیه ای افزود: «دولت دونالد ترامپ با اتخاذ چنین تصمیماتی تبدیل به بخشی از مشکل شده است و نمی تواند بخشی از راه حل باشد».

جنبش جهاد اسلامی نیز در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن تصمیم آمریکا برای انتقال سفارت خود به قدس اشغالی، تاکید کرد که انتقال سفارت آمریکا به قدس در هفتادمین سالروز اشغال فلسطین، یعنی بی توجهی آمریکا به تجاوزات و جنایات علیه ملت فلسطین و سراسر امت اسلامی و عربی.

این جنبش بیان کرد که این تصمیم غیرقانونی و باطل است و ثابت می‌کند که آمریکا در تهدید ثبات و امنیت منطقه و حمایت از تروریسم و جنایات اسرائیل علیه ملت فلسطین دست دارد. از سوی دیگر، نتانیاهو با استقبال از تصمیم آمریکا برای انتقال سفارت خود بیت المقدس در هفتادمین سالروز تأسیس رژیم اشغالگر قدس آن را «روزی بزرگ برای اسرائیل» خواند.

بدون شک لابی صهیونیستی قوی‌ترین و ثروتمندترین لابی موجود و تأثیرگذار در فرآیندهای سیاسی از احزاب تا نهادها و تشکیلات سیاسی و رسانه‌ای عمده در آمریکا محسوب می‌شود و به همین جهت جلب حمایت این اقلیت از الزامات موفقیت در طی کردن پله‌های ترقی برای سیاست‌مداران آمریکایی محسوب می‌شود.

درخواست انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس همواره از سوی لابی‌ها و رهبران صهیونیستی از دهه ۱۹۹۰ به این سو مطرح شده است اما دولتهای بیل کلینتون، جرج بوش پسر و درخواست انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس همواره از سوی لابی‌ها و رهبران صهیونیستی از دهه ۱۹۹۰ به این سو مطرح شده است اما دولتهای آمریکا بدلیل تبعات و هزینه‌های سیاسی زیاد آن از انجام این کار سرباز زدند باراک اوباما بدلیل تبعات و هزینه‌های سیاسی زیاد آن از انجام این کار سرباز زدند.

بر این اساس دونالد ترامپ با طرح موضوع اجرای قانونِ بر زمین مانده انتقال سفارت می‌تواند از افزایش حمایت‌های بی‌دریغ این لابی قدرتمند اطمینان حاصل کند.

یکی دیگر از اهداف رئیس جمهوری آمریکا از تصمیمش برای عملیاتی ساختن انتقال سفارت تل آویو به قدس اشغالی امتیازگیری از گروه های فلسطینی است. در واقع ترامپ قصد دارد از انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی از این اقدام به عنوان اهرم فشاری برای امتیازگیری از آنها بهره برداری کند.

البته با توجه به مخالفت های گسترده کشورهای جهان اسلام و جهان عرب با این اقدام آمریکا، به نظر نمی رسد که واشنگتن بتواند چنین هدفی را محقق سازد؛ به ویژه اینکه اکنون فریاد تشکیلات خودگردان فلسطین نیز از طرح جدید کاخ سفید درباره قدس اشغالی به آسمان رفته است.

اقدام ایالات متحده آمریکا علیه قدس اشغالی، پیامدهای متعددی می تواند داشته باشد. ازجمله این پیامدها این است که آمریکایی ها دیگر نخواهند توانست در مذاکرات سازش میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین، نقش محوری داشته باشند.

اکنون دیگر حتی تشکیلات خودگردان فلسطین نیز به ایالات متحده آمریکا به عنوان یک میانجی بی طرف نمی نگرد و از همین روی باید انتقال سفارت واشنگتن از تل آویو به قدس اشغالی را مُهر پایانی بر نقش آفرینی ایالات متحده در اراضی اشغالی دانست.

پیشتر نیز مقامات مختلف تشکیلات خودگردان فلسطین از جمله صائب عریقات و محمود عباس نسبت به این مسئله هشدارهای جدی را به واشنگتن داده بودند.درهمین ارتباط، صائب عریقات هشدار داده بود در صورتی که سفارت آمریکا در فلسطین اشغالی به قدس منتقل شود، سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) از برسمیت شناختن رژیم صهیونیستی خودداری خواهد کرد. وی گفته بود: «در صورتی که ما روزی از خواب بیدار شویم و از فاکس نیوز یا سی ان ان بشنویم که کسی تصمیمی درباره جابجایی سفارت آمریکا گرفته همان روز پایان به رسیمیت شاخته شدن اسرائیل از سوی ساف خواهد بود».

پیامد دیگری که در انتظار اقدام آمریکا علیه قدس اشغالی است، این است که ملت های اسلامی و در پاره ای از موارد، دولت های اسلامی نیز در مقابل ایالات متحده آمریکا خواهند ایستاد پیامد دیگری که در انتظار اقدام احتمالی آمریکا علیه قدس اشغالی است، این است که ملت های اسلامی و در پاره ای از موارد، دولت های اسلامی نیز در مقابل ایالات متحده آمریکا خواهند ایستاد.

درحال حاضر آمریکایی ها برای طرح جدید خود هیچ حامی جدی ندارند و حتی متحدان غربی شان نیز بر لزوم اجتناب از اتخاذ هرگونه تصمیم یکجانبه توسط کاخ سفید تأکید دارند. سران کشورهای عربی نیز طی چند نوبت اعلام کرده اند که با تصمیم آمریکا مبنی بر انتقال سفارتش به قدس مخالفند و تحت هیچ شرایطی در تبعیت از این تصمیم گام برنخواهند داشت.

افزون براین، واکنش قاطعانه و جدی گروه های مقاومت فلسطین به اقدام آمریکا علیه قدس اشغالی می تواند مهمترین پیامد اقدامات واشنگتن در اراضی اشغالی باشد. گروه‌های مقاومت اسلامی مانند حماس و جهاد اسلامی که از اساس وجود رژیم صهیونیستی را در سرزمین تاریخی فلسطین غاصبانه می‌دانند، در پی این اقدام ممکن است به عکس‌العمل مسلحانه دست بزنند. در آن صورت، زمینه‌های حمایت افکار عمومی مسلمانان از این اقدامات کاملاً مهیا خواهد بود. آمریکایی ها به خوبی می دانند که صهیونیستها به شدت از عملیات های مسلحانه نیروهای مقاومت هراس دارند و نمی توانند پیامدهای حاصل از آنها را متحمل شوند.

پر واضح است که عملیاتی شدن تصمیم رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا علیه قدس اشغالی منجر به ووقع انتفاضه ای جدید در سراسر اراضی اشغالی خواهد شد؛ انتفاضه ای که ارکان حکومت رژیم صیهونیستی را بیش از هر زمان دیگری متزلزل خواهد ساخت.

در شرایط کنونی امکان ظهور انتفاضه جدید در تمامی سرزمین‌های اشغالی امری کاملاً جدی خواهد بود؛ چنانکه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) طی بیانیه ای اعلام کرده بود: «ما نسبت به انتقال سفارت آمریکا در اسرائیل به قدس که تجاوزگرانه و مشروعیت بخشیدن به اشغالگر است، هشدار می دهیم».