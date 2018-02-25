دکتر نوروزی در تمرین استقلال حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر امین نوروزی معاونت ورزشی باشگاه استقلال ناچار شد امروز شخصا در تمرینات این تیم حضور پیدا کند تا تمرین آبی پوشان بدون حضور پزشک برگزار نشود.

از آنجایی که دکتر ستوده و مهرشاد رهبر اعضای تیم پزشکی استقلال هم اینک در شهر اهواز و در کنار لئوناردو پادوانی حضور دارند، امروز معاونت پزشکی باشگاه استقلال شخصا در تمرین این تیم حضور پیدا کرد. این در حالی بود که دکتر نوروزی نیز قصد داشت امروز در اهواز به سایر استقلالی‌هایی که همراه پادوانی هستند ملحق شود.

تمرین امروز آبی پوشان امروز در غیاب پادوانی، دکتر ستوده و مهرشاد رهبر انجام شد. آبی پوشان که روز گذشته موفق شدند در اهواز تیم فولاد را با نتیجه ۴ بر یک شکست دهند، برای حساس ترین بازی نیم فصل دوم مقابل پرسپولیس آماده می شوند. این دیدار موسوم به دربی ۸۶ روز پنجشنبه دهم اسفند در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.