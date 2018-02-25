تاکید بر تشکیل بنیاد هوشنگ مرادی کرمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سومین جلسه هماهنگی جایزه هوشنگ مرادی کرمانی، با حضور اعضای هیئت امنا و هیئت علمی جایزه و مهمانان مدعو از استان کرمان در محل فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این جلسه بر تشکیل بنیاد هوشنگ مرادی کرمانی، برگزاری سالانه جایزه در کرمان، جلب حمایت بخش خصوصی، برگزاری مراسم جایزه در آبان‌ماه هر سال، مصادف با هفته کتاب‌خوانی، و راه‌اندازی وبگاه ویژه جایزه تأکید کردند.

بر اساس همین گزارش، آقایان طلابیگی، معاون آموزش و پرورش استان کرمان، گلاب‌زاده، رئیس مرکز کرمان‌شناسی و رنجبر، مهمانان این جلسه بودند.