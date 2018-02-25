  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۵۲

در سومین جلسه هماهنگی جایزه مرادی کرمانی صورت گرفت؛

تاکید بر تشکیل بنیاد هوشنگ مرادی کرمانی

تاکید بر تشکیل بنیاد هوشنگ مرادی کرمانی

در سومین جلسه هماهنگی جایزه هوشنگ مرادی کرمانی، بر تشکیل بنیادی به نام وی تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سومین جلسه هماهنگی جایزه هوشنگ مرادی کرمانی، با حضور اعضای هیئت امنا و هیئت علمی جایزه و مهمانان مدعو از استان کرمان در محل فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این جلسه بر تشکیل بنیاد هوشنگ مرادی کرمانی، برگزاری سالانه جایزه در کرمان، جلب حمایت بخش خصوصی، برگزاری مراسم جایزه در آبان‌ماه هر سال، مصادف با هفته کتاب‌خوانی، و راه‌اندازی وبگاه ویژه جایزه تأکید کردند.

بر اساس همین گزارش، آقایان طلابیگی، معاون آموزش و پرورش استان کرمان، گلاب‌زاده، رئیس مرکز کرمان‌شناسی و رنجبر، مهمانان این جلسه بودند.

کد مطلب 4236733

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها