به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب «عیار تمدنی جمهوری اسلامی ایران» به همراه برگزاری کرسیهای تخصصی در مرکز همایشهای غدیر برپا میشود.
«آیت الله احمد مبلغی» رئیس مرکز پژوهشهای اسلامی مجلس شورای اسلامی و عضو مجلس خبرگان رهبری در این مراسم سخنرانی میکند.
در این مراسم کرسی «مناسبات بین المللی در حرکت تمدنی جمهوری اسلامی» با ارائه حجت الاسلام حبیب الله بابایی، محمدرضا بهمنی، حجت الاسلام محسن محمدی و حجت الاسلام احمد رهدار دوشنبه ۷ اسفند از ساعت ۸ تا ۱۲ در مرکز همایش های غدیر برپا میشود.
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