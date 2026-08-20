به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفری‌آذر صبح پنجشنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت توانیر، با انتقاد از افزایش خاموشی‌ها و قطعی‌های چندباره برق در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو، بر ضرورت ساماندهی نحوه اعمال خاموشی‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به گلایه‌های گسترده شهروندان از افزایش مدت و تعداد قطعی‌های برق اظهار کرد: خاموشی‌های مکرر، به‌ویژه زمانی که بدون نظم و اطلاع‌رسانی مناسب انجام شود، مشکلات جدی برای مردم و کسب‌وکارها ایجاد کرده و موجب سردرگمی و نارضایتی شهروندان می‌شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری فوری در برنامه خاموشی‌ها شد و افزود: توزیع قطعی برق باید با رعایت عدالت میان مشترکان انجام شود و مردم نیز باید از برنامه خاموشی‌ها به‌صورت دقیق و به‌موقع مطلع شوند.

جعفری‌آذر همچنین بر ضرورت پاسخگویی مسئولان حوزه برق در قبال مشکلات ایجادشده برای شهروندان تأکید کرد و خواستار پایان هرچه سریع‌تر وضعیت بی‌نظم موجود در اعمال خاموشی‌ها شد.

در این دیدار، مسائل و نیازهای حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو در بخش برق نیز مورد بررسی قرار گرفت و درباره تأمین اعتبارات ویژه برای اصلاح و تعویض روشنایی معابر و اجرای برخی پروژه‌های زیرساختی برق، دستورات و قول‌های مساعدی از سوی مدیرعامل توانیر دریافت شد.