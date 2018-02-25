سمنان ۳۵۷هکتار بافت فرسوده تاریخی دارد/ بازآفرینی ۱۷ محله

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی بعدازظهر یکشنبه در نشست ستاد بهسازی بافت شهری و بازآفرینی شهرها به میزبانی فرمانداری سمنان، ضمن بیان اینکه این شهرستان دارای ۳۵۷هکتار بافت تاریخی است، تأکید کرد: از میان دو هزار و ۲۰۰ هکتار بافت فرسودهای که در استان وجود دارد، ۵۷۲هکتار به سمنان اختصاص پیداکرده است.
وی افزود: سهم شهرستان سمنان از بافت فرسوده شهری بیش از ۲۵ درصد است که ۷۰ درصد آن در بافت تاریخی و هسته مرکزی شهر قرار دارد که میتوان بر روی آن درزمینهٔ مختلفی مانند گردشگری سرمایهگذاری کرد.
۲۵۰۰هکتار محدوده شهری سمنان
فرماندار سمنان بابیان اینکه محدوده شهری سمنان دو هزار و ۵۹۴ هکتار است که ۵۷۰ هکتار آن بافت فرسوده محسوب میشود، تأکید داشت: این میزان نشان میدهد که نقش بافت فرسوده تا چه میزان در مدیریت شهری سمنان مهم محسوب میشود و باید به مدیریت آن نگاه ویژهای داشت.
دانایی با اشاره به بافت جمعیتی ساکن در مناطق فرسوده سمنان، تأکید کرد: ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر در ۱۶۲ هکتار سکونتگاه غیرمجاز فرسوده شهری و ۵۵ هزار و ۵۰۰ نفر در بافت فرسوده سمنان زندگی میکنند که مدیریت شهری در مواجهه با این پدیده با چالشهایی روبرو است.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای طرح بهسازی و بازآفرینی شهر سمنان ابلاغی از سوی دولت، تأکید کرد: ۱۷ محله در شهر سمنان برای اجرای این طرح شناساییشدهاند که اقدامات مطالعاتی اجرای آن در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، مهندسی، معماری و ... در دست اجرا است.
اجرای بازآفرینی شهری در۱۷ محله فرسوده سمنان
فرماندار سمنان بابیان اینکه از بین ۱۷ محله میزبان اجرای طرح بازآفرینی شهری پنج محله در اولویت قرار دارند، گفت: عملیات بهسازی شهری در بافت فرسوده شهری در این محلهها به دلیل فرسودگی شدید اقامتگاهها، در اولویت قرارگرفته و خوشبختانه شاهد اقداماتی نیز در این زمینه هستیم.
دانایی بابیان اینکه ۳۳ درصد جمعیت سمنان در مناطق فرسوده زندگی میکنند، بیان کرد: اجرای طرح بازآفرینی محله با همراهی نهادهای ذیربط مانند شهرداری، مسکن و شهرسازی، ادارات تابعه وزارت نیرو و ... میتواند به بهسازی بافت فرسوده شهری سمنان کمک شایانی کند.
وی افزود: در اجرای طرح بازآفرینی شهری همچنین میتوان از ظرفیت بخشی خصوصی نیز در راستای سرمایهگذاری بر روی بافت فرسوده شهری استفاده کرد و از سوی دیگر همچنین میتوان زمینهٔ حضور گردشگران را نیز در این مکانها مهیا ساخت.
نظر شما