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۱۰ اسفند ۱۳۹۶، ۱۸:۴۷

مسکو: جنگنده های نسل پنجم روسی درحال ماموریت در سوریه هستند

مسکو: جنگنده های نسل پنجم روسی درحال ماموریت در سوریه هستند

وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که جنگنده های سوخو_۵۷ نسل پنجم، در حال انجام ماموریت آزمایشی در سوریه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه اظهار داشت که دو جنگنده نسل پنجم جنگنده های سوخو-۵۷ در حال انجام ماموریت آزمایشی در سوریه هستند.

این اظهارات شویگو پس از اعلام برخی رسانه ها درخصوص، استقرار جنگنده های پنجم نسل پنجم سوخو-۵۷ برای آزمایش سیستم های رادار و جنگ الکترونیک در سوریه، صورت گرفت.

با این حال شویگو تصاویر ماهواره ای که گرفته شده بودند و این ادعا را تایید میکردند رد کرد وگفت که این جنگنده‌ها در آشیانه نگهداری می ‌شوند و هرگز در کنار یکدیگر قرار نگرفته‌ اند.

وی افزود: من نمیدانم عکس هایی که منتشر شده از کجا آمده اند، چرا که تمام هواپیماها در این زمان در پناهگاه ها بودند. من امیدوارم که امسال چرخه آزمایشات را کامل کنیم و این هم یک شگفتی برای همکاران ما خواهد بود.

گفتنی است که جنگنده‌های سوخو-۵۷ به سامانه‌های الکترونیک هوابرد پیشرفته‌ای مجهز هستند که قادر به انجام محاسبات میدانی جنگی بدون کوچکترین دخالتی است.

کد مطلب 4240821

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