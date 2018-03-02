توسعه روابط بانکی ایران و کرواسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تهران، مسعود خوانساری،در دیدار با مقامات اقتصادی کرواسی تصریح کرد: اتاق ایران، تقویت ارکان فعالیتهای اقتصادی با کرواسی را بر پایه ظرفیتهای موجود بین دو کشور برنامهریزی کرده و در این برنامهریزی حوزههای خدمات فنی مهندسی، صنایع غذایی، تجهیزات پزشکی، انرژی، پتروشیمی، منسوجات، ساختمان و فناوری و مخابرات در اولویت قرار داده است.
وی با تأکید بر اینکه تبادل هیاتهای تجاری، مهمترین رکن تقویت مبادلات تجاری دو کشور است، ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و برنامهریزی اتاقهای ایران و کرواسی، سالانه یک هیات تجاری بین دو کشور مبادله شود.
در ادامه رئیس اتاق تهران اظهار کرد: تجارت جز با نقلوانتقال پول انجام نمیشود و این مهم نیز جز با روابط منسجم بانکی و مقامات عالیرتبه دو کشور میسر نمیشود ازاینرو باید توسعه روابط بانکی دو کشور در دستور کار قرار بگیرد.
به گفته خوانساری، با تلاشهای ظریف، وزیر امور خارجه ایران، زمینههای برقراری ارتباط مستقیم بانکهای مرکزی و خصوصی ایران و کرواسی مهیا شده و امید است این مساله به همکاری منجر شود.
او همچنین به تجار و کارآفرینان کروات پیشنهاد داد: برای تولید کالا با برند مشترک و صادرات آنها به کشورهای پیرامونی، شرکتهایی با سرمایهگذاری مشترک تأسیس کنند ضمن اینکه همکاری در زمینه حملونقل نیز از جمله اولویتهای اتاق ایران در همکاری با بخش خصوصی کرواسی است و طرفهای کروات میتوانند در این زمینه برای همکاری اقدام کنند.
خوانساری تأکید کرد: همکاریهای بخش خصوصی دو کشور به ایجاد خط مستقیم پروازی بین دو کشور برای سهولت دسترسی تجار، تسهیل صدور روادید برای سرعت بخشی به روابط تجاری و همچنین توسعه همکاریهای بانکی نیاز دارد و موافقتنامه تشکیل کمیته مشترک که اخیراً توسط روسای اتاقهای دو کشور امضا شده، میتواند نقطه عطف ساماندهی مناسبات بخش خصوصی دو کشور و تسهیل همکاریهای آنها باشد.
نایب رئیس اتاق ایران در پایان تصریح کرد: ایران فرصت مغتنمی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی کرواسی است و اتاق ایران پایگاه مهمی برای برقراری رابطه آنها با تجار ایرانی خواهد بود.
در ادامه دیدار هیات ایرانی با طرف کروات، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان گفت: این واقعیت که برای سومین بار در طول چند ماه گذشته جلسه مشترک کارآفرینان و بازرگانی ایران و کرواسی برگزار شده، نشاندهنده اهمیت ابتکاری است که در می ۲۰۱۶ توسط رئیسجمهور کرواسی در سفر به ایران ارائه شد و آن حضور هیات بزرگ اقتصادی در این سفر بود.
به گفته ظریف، ابتکار رئیسجمهور کرواسی در به همراه بردن هیات بزرگ اقتصادی به ایران به بار نشسته که اکنون شاهد برگزاری جلسات منظم و مشترک میان کارآفرینان دو کشور هستیم.
وزیر امور خارجه ایران با تأکید بر اینکه دوستی ایران و کرواسی تاریخی بوده و دو کشور همواره روابط اقتصادی خوبی داشتهاند، افزود: حتی در دهه ۸۰ میلادی که ایران سالانه یک میلیارد دلار با یوگسلاوی سابق مبادله تجاری داشت، سهم قابلتوجهی از این مبادلات به شرکتهای کروات مربوط میشد و به همین دلیل پس از استقلال کرواسی، بخش خصوصی دو کشور با شناخت قبلی از یکدیگر رابطه گرمی با هم دارند.
ظریف با اشاره به اینکه ایران در طول سالهای تحریمهای تحمیلی در حوزههای مختلف صنعتی و دانشبنیان پیشرفت قابلملاحظه داشته است، گفت: اکنون ایران توانسته است در جایگاهی قرار بگیرد که بتواند همکار و شریک خوبی برای شرکتهای بخش خصوصی کرواسی در حوزههای مختلف باشد.
او ادامه داد: زمینههای مساعدی در حوزههای کشتیسازی، نفت و گاز و انرژی برای همکاری بین دو کشور وجود دارد که میتواند دور جدید از روابط اقتصادی بین دو کشور را کلید بزند.
ظریف با ابراز خوشحالی نسبت به اینکه کرواسی که پس از سالها خریدار نفت از ایران شده است، گفت: ما اطمینان میدهیم که میتوانید روی ایران بهعنوان کشوری که بدون ملاحظات سیاسی، میتواند انرژی موردنیاز کرواسی را بهصورت پایدار، مستمر و مطمئن تأمین کند حساب کنید و این میتواند زمینهساز همکاریهای خوبی بین دو کشور باشد.
وزیر امور خارجه ادامه داد: همینطور در حوزه برق، پیشرفتهای خوبی در همکاری دو کشور صورت گرفته و ازآنجاییکه هر دو کشور در حوزه تولید برق توانمندیهای قابلتوجه دارند، میتوانند علاوه بر همکاری دوجانبه، بهصورت مشترک در کشورهای دیگر نیز همکاری کنند.
ظریف همچنین حوزه توریسم حلال را مناسب برای همکاریهای دوجانبه دانست و گفت: ایران نهتنها میتواند اعزام کننده توریسم به این کشور باشد بلکه میتواند پذیرای توریست کرواسی نیز باشد ضمن اینکه شرکتهای توریستی کرواسی میتوانند برای تأمین زیرساختهای ایران نقش فعالی داشته باشند.
او حوزه حملونقل و ترانزیت ایران و کرواسی را نیز مساعد همکاریهای گسترده عنوان و تصریح کرد: موقعیت کرواسی در منطقه جنوب شرق اروپا میتواند یک فرصت ممتاز برای ورود ایران به بازارهای اروپایی باشد و در مقابل موقعیت ایران بهعنوان سرزمین کریدورهای حملونقل امن، نزدیک و مطمئن میتواند زمینه دسترسی بازرگانان کرواسی از مسیر دریای سیاه و خلیجفارس به آبهای بینالمللی و اقیانوس هند را فراهم کند.
ظریف افزود: با توجه به حضور کرواسی در افغانستان و عراق، ایران و کرواسی میتوانند از طریق بخش خصوصی برای بازسازی این دو کشور همکاری داشته باشند و از مزیتهای خوبی که بهواسطه دو دهه حضور در بازسازی عراق و افغانستان دارند استفاده کنند.
وزیر امور خارجه ایران در ادامه سخنان خود، توجه به دو مساله برای توسعه روابط دو کشور الزامی برشمرد و گفت: تسریع مبادلات بانکی یکی از ضرورتهای روابط بخش خصوصی دو کشور است و تسهیل رفتوآمد شهروندان دو کشور نیز با تسهیل صدور ویزا و برقراری پروازهای دوجانبه نیز ضرورت دارد.
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