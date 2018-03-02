حضور وزیر کشور در جلسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جامعه مدرسین حوزه علمه قم، وزیر کشور عصر جمعه در جلسه رسمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شرکت کرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی رحمانی فضلی در این جلسه که به ریاست آیت الله محمد یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، ضمن تقدیر و تشکر از فرصت به وجود آمده برای دیدار و تبادل نظر با اعضای این جامعه، گزارشی مبسوط از مسائل سیاسی و وضعیت اجتماعی مرتبط با وزرات کشور ارائه کرد.

وزیر کشور در بخشی از سخنان خود گفت: وظیفه ذاتی وزارت کشور حفظ امنیت داخلی کشور و آرامش روانی شهروندان است و این وزارتخانه با تمام توان سعی می‌کند این وظیفه را به احسن وجه به انجام برساند.

در ادامه این جلسه اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نقطه نظرات خود را در مورد مسائل مختلف ارائه کردند و وزیر کشور نیز در این مورد توضیحاتی ارائه داد.

در پایان این جلسه نیز رحمانی فضلی ضمن ابراز خرسندی از تشکیل این جلسه، این گونه جلسات و تبادل نظر با علما و بزرگان حوزه را مفید دانست.