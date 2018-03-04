به گزارش خبرنگار مهر، «احمد سعید» پیش از بازی تراکتورسازی ایران و الجزیره امارات در لیگ قهرمانان آسیا، درباره شرایط نماینده امارات گفت: بازی با تراکتورسازی برای ما بی نهایت مهم است. فقط دنبال کسب سه امتیاز هستیم تا امتیازاتمان در این گروه به عدد ۶ برسد.

وی تاکید کرد: کادر فنی تمرینات فنی و فیزیکی خوبی برای این بازی پیش بینی کرد و تاکید داشت که بازیکنان نتیجه بازی با الاهلی در لیگ امارات را فراموش کنند تا با قدرت در آسیا حضور یابند.

سرپرست تیم فوتبال الجزیره همچنین گفت: از هواداران می خواهم که در بازی با تراکتورسازی به ورزشگاه بیایند و ما را حمایت کنند. حضور آنها می تواند تیم را از لحاظ روحی و روانی بالا ببرد.

احمد سعید در پایان ابراز اطمینان کرد هواداران پشت بازیکنان در بیایند و آنها را تشویق کنند. وی همچنین برای «هم‌پیمانان» این تیم آرزوی موفقیت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ،تیم های فوتبال تراکتورسازی ایران و الجزیره امارات از ساعت ۱۸:۳۰ فردا دوشنبه در چارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا در امارات به مصاف هم می روند.