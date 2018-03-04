۱۳ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۴۱

سرپرست الجزیره: مقابل تراکتورسازی فقط برد می‌خواهیم

سرپرست تیم فوتبال الجزیره امارات از آمادگی این باشگاه برای کسب سه امتیاز بازی با تراکتورسازی ایران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، «احمد سعید» پیش از بازی تراکتورسازی ایران و الجزیره امارات در لیگ قهرمانان آسیا، درباره شرایط نماینده امارات گفت: بازی با تراکتورسازی برای ما بی نهایت مهم است. فقط دنبال کسب سه امتیاز هستیم تا امتیازاتمان در این گروه به عدد ۶ برسد.

وی تاکید کرد: کادر فنی تمرینات فنی و فیزیکی خوبی برای این بازی پیش بینی کرد و تاکید داشت که بازیکنان نتیجه بازی با الاهلی در لیگ امارات را فراموش کنند تا با قدرت در آسیا حضور یابند.

سرپرست تیم فوتبال الجزیره همچنین گفت: از هواداران می خواهم که در بازی با تراکتورسازی به ورزشگاه بیایند و ما را حمایت کنند.  حضور آنها می تواند تیم را از لحاظ روحی و روانی بالا ببرد.

احمد سعید در پایان ابراز اطمینان کرد هواداران پشت بازیکنان در بیایند و آنها را تشویق کنند. وی همچنین برای «هم‌پیمانان» این تیم آرزوی موفقیت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ،تیم های فوتبال تراکتورسازی ایران و الجزیره امارات از ساعت ۱۸:۳۰ فردا دوشنبه در چارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا در امارات به مصاف هم می روند.

