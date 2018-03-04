به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در توافقی با وزارت ارتباطات، مجوز عرضه اینترنت رایگان در تمامی موزه‌ها، اماکن تاریخی و فرهنگی کشور را اخذ کرد.

علی اصغر مونسان؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در توئیتی با اشاره به نشست مشترکی که با وزیر ارتباطات و فناوری داشت، نوشت: طی این نشست مشترک با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مقرر شد در کلیه موزه‌ها و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور اینترنت رایگان عرضه شود.

وی از وزیر ارتباطات که با در نظر گرفتن اولویت کشور در حوزه گردشگری نهایت همکاری را به عمل آورد، تشکر کرد.

وزیر ارتباطات نیز شب گذشته در توییتی با اشاره به مصوبات شورای عالی اشتغال از صدور دستور رئیس جمهور مبنی بر رفع موانع توسعه دیجیتال و توسعه کسب وکارهای دیجیتال در حوزه های کشاورزی، انرژی، شهر هوشمند وسلامت خبر داد و عنوان کرد: حرکت به سمت دستیابی به شاخصهای توسعه دیجیتال از سوی دستگاه‌های ذیربط باعث ایجاد بازار و نهایتا توسعه کسب‌وکارهای نوپا و در نتیجه آن توسعه اشتغال خواهد بود.