واردات انواع میوه به جز ۶ مورد ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامه ای به گمرکات سراسر کشور ورود انواع میوه ها به غیر از ۶ میوه نارگیل، آناناس، انبه، موز، منگوتین و پاپایا را ممنوع اعلام کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه ردیف ۱۰۲ مورخ ۹۳.۳.۱۱ و بخشنامه ردیف ۴۰۵ مورخ ۹۴.۱۲.۱ به پیوست تصویر نامه شماره ۹۶۰۵۰۲۰۵۰۱۳ مورخ ۹۶.۱۱.۱ مدیرکل محترم دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعلام می دارد؛

۱-صرفا ورود شش میوه گرمسیری شامل نارگیل، آناناس، انبه، موز، منگوتین و پاپایا، با اخذ مجوز قرنطینه سازمان حفظ نباتات با رعایت سایر مفاد بخشنامه های فوق الذکر و دیگر مقررات بلامانع است. واردات سایر میوه ها از جمله زیتون (حتی در آب نمک) به سرزمین اصلی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ممنوع است.

۲-ورود موقت انواع خشکبار به سرزمین اصلی و یا ترانزیت آن به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صرفا جهت پردازش و سپس صادرات به خارج از کشور در صورت مجوز مربوطه صرفا توسط این مرکز (برای ترانزیت به مناطق) و یا دفتر صادرات (به عنوان ورود موقت برای پردازش برای واحدهای تولیدی موضوع ماده ۵۱ ق. ا.گ. با رعایت مقررات مربوطه و ارائه مصوبات و جداول کمیسیون ارزش افزوده در هر مورد) با رعایت ضوابط قرنطینه ای مربوطه امکانپذیر می باشد.

۳-رعایت مفاد ماده ۱۱۹ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در صورت عبور محموله های موصوف از سرزمین اصلی و درج عبارت عدم امکان استفاده از تسهیلات صادراتی برای محصولات خارجی که صرفا در مناطق یاد شده عملیاتی، بسته بندی روی آنها صورت پذیرفته است بر روی پروانه های صادراتی (در سامانه جامع امور گمرکی) ضروری می باشد.