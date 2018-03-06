مجوز مصرف کلزای تراریخته در استرالیا صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، سازمان های نظارتی کشور استرالیا مجوز مصرف کلزای تراریخته را برای مصرف انسان و خوراک دام تصویب کردند.

دفتر فناوری ژن در استرالیا پیش از این در فوریه سال جاری، کشت کلزای تراریخته و مصرف آن را برای خوراک دام تایید کرده بود؛ اکنون سازمان استانداردهای غذایی استرالیا و نیوزیلند نیز مجوز فروش این محصول را در محصولات غذایی و برای مصرف انسانی صادر کرد.

کلزای تراریخته اولین منبع اسید چرب امگا ۳ با پایه گیاهی محسوب می شود و برای سلامت انسان و ماهی اهمیت بسیار دارد. به نحوی که گفته می شود، با وجودی که روی ذخایر ماهی که به عنوان منبع امگا سه استفاده می شوند فشار زیادی وجود دارد، کشت و مصرف کلزای تراریخته غنی از امگا سه می تواند این فشار را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد.

برآوردها نشان می دهد یک هکتار کلزای تراریخته توانایی این را دارد که به اندازه ۱۰ هزار کیلوگرم ماهی امگا سه تولید کند. شرکت استرالیایی نوفارم قصد دارد تولید تجاری این رقم کلزای تراریخته را از سال ۲۰۱۹ در ایالات متحده آمریکا آغاز کند.

اسید چرب امگا ۳ ماده ای کلیدی برای رشد طبیعی و نرمال افراد است. کمبود و یا فقدان اسیدهای چرب امگا ۳ در رژیم غذایی عامل قابل توجه بسیاری از بیماری ها است. بدن انسان ها قادر به ساخت اسیدهای چرب امگا نیست و این ترکیبات تنها از طریق غذا دریافت می شوند.