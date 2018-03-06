به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز ژاپن، مطالعه سالانه فدراسیون ملی دانشگاه‌های ژاپن نشان داده بیشتر دانشجویان دانشگاه‌ها کتاب را برای لذت بردن از مطالعه به دست نمی‌گیرند.

بررسی سال ۲۰۱۷ نشان داده که ۵۳.۱ درصد دانشجویان گفته‌اند برای لذت بردن کتاب نمی‌خوانند که این مقدار برای نخستین بار از سال ۲۰۰۴ به این سو که این تحقیق انجام می‌شود، از مرز ۵۰ درصد بالاتر رفته است.

استاد دانشگاه دوشیشا که تحلیل این نظرسنجی را برعهده دارد گفت: شمار دانشجویانی که عادت کتابخوانی را در دوران دانشگاه افزایش نمی‌دهند، بالا رفته است و این امر در این تحقیق کاملا معنادار است.

این تحقیق که پنجاه و سومین بررسی از این دست بود در ماه اکتبر و نوامبر در میان ۱۰ هزار دانشجو از ۳۰ دانشگاه ملی و دولتی به دست آمد.

شمار دانشجویانی که گفتند اصلا برای لذت بردن از مطالعه، کتاب به دست نمی‌گیرند در نظرسنجی امسال ۴ درصد بالاتر از سال پیش بود.

در مجموع ۴۸.۶ درصد دانشجویانی که در رشته علوم انسانی تحصیل می‌کنند گفتند کتاب نمی‌خوانند. سهم دانشجویانی که عادت کتابخوانی ندارند در بخش علوم برابر ۵۴.۵ درصد بود و ۶۲.۶ درصد در بخش پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی نیز همین پاسخ را دادند.

در عین حال میانگین زمان مطالعه روزانه در میان دانشجویان ۰.۸ دقیقه کاهش یافته و به ۲۳.۶ دقیقه در طول روز رسیده است. این میزان برای سومین سال متوالی با کاهش روبه رو شده است.

در میان دانشجویان، آن‌هایی که کار نیمه وقت دارند، ۵۴.۵ درصد گفته‌اند کتاب نمی‌خوانند و ۴۹.۴ درصد دانجشویانی که کار نمی‌کنند نیز کتاب نمی‌خوانند.

درباره میزان هزینه‌ای که دانشجویان در ماه صرف خرید کتاب می‌کنند نیز آن‌هایی که در خانه والدینشان زندگی می‌کنند ۱۳۴۰ ین در ماه هزینه می‌کنند در حالی که آنهایی که جدا از والدینشان زندگی می‌کنند ۱۵۱۰ ین از این بابت هزینه می‌کنند. هر دوی این ارقام پایین‌ترین رقم از سال ۱۹۷۰ تاکنون است.

در این تحقیق همچنین آشکار شد دانشجویان تقریبا سه ساعت از وقتشان را در روز صرف استفاده از گوشی‌های همراه خود می‌کنند که در مقایسه با قبل حدود ۱۵ دقیقه افزایش یافته است.

در عین حال گفته می‌شود که ارتباط معنی‌داری بین کاهش زمان مطالعه و افزایش زمان استفاده از گوشی‌های همراه مشاهده نشده است.