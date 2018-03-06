رکورد حملات سایبری در عرض ۵ روز شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رجیستر، موسسه امنیتی آربور نتورکس می گوید گیت هاب روز گذشته حمله ای با ظرفیت بی سابقه ۱.۷ ترابیت در ثانیه را پشت سر گذارده و البته این بار بر خلاف دفعه گذشته از کار نیفتاده، زیرا برای مقابله با حمله دی او اس یادشده تمهیدات کافی را در نظر گرفته بود.

کارشناسان امنیتی بارها در مورد تشدید و گسترش حملات سایبری و به خصوص حملات موسوم به DOS هشدار داده اند. در قالب این حملات درخواست های زیادی برای بازدید از یک سایت به طور ناگهانی و گسترده ارسال شده و تلاش می شود با ایجاد ترافیک مصنوعی دسترسی به سایت مورد حمله مختل شود.

در حالی که تا سال ۲۰۱۲ ظرفیت ترافیک ایجاد شده در حملات دی او اس به ندرت از ۱۰۰ گیگابیت در ثانیه فراتر رفته بود، از سال ۲۰۱۳ شاهد اوج گیری و تشدید حملات دی او اس بوده ایم؛ به گونه ای که ترافیک کاذب ایجاد شده بر روی سایت های هدف در سال ۲۰۱۴ به رکورد بی سابقه ۳۰۹ گیگابیت در ثانیه و در سال ۲۰۱۶ به رقم ۶۵۰ گیگابیت در ثانیه افزایش یافت.

در حال حاضر و در شرایطی که تنها دو ماه از سال ۲۰۱۸ گذشته این رقم به ۱.۷ ترابیت در ثانیه رسیده است. مدیران سایت ها برای مقابله با این حملات باید از سرورهای قدرتمند و امکانات سخت افزاری متعددی استفاده کنند که در توان همه آنها نیست و تداوم این وضعیت می تواند آینده اینترنت را به طور جدی به چالش بکشد.