دو کتاب جدید در هفتمین نمایشگاە کتاب کردستان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه و در دومین روز از هفتمین دوره نمایشگاه بزرگ کتاب کردستان دو کتاب نویسندگان کردستانی با حضور نویسندگان، ناشران و علاقمندان به کتاب رونمایی شد.

در این مراسم شامگاه کتاب تاریخ مشاهیر زنان کرد اثر رستم علیخانی و کتاب دستور تحلیلی زبان فارسی اثر سید محمدخالد غفاری از نویسندگان نامی کردستان رونمایی شدند.

در ابتدای مراسم دکتر سید محمد خالد غفاری دربارە کتاب خود گفت: این کتاب بیانگر نکات علمی در قالب دیدگاه های شخصی او نسبت به رسم الخط فارسی است.

وی افزود: کتب دستور تحلیلی فارسی کتابی آموزشی در این زمینه است، با توجه به اهمیت سادگی در آموزش در این کتاب سعی بر بیان مطالب به شیوه ساده و قابل فهم شده است.

وی تاکید کرد کە بخشی از کتاب بە نظم فارسی اختصاص یافتە است تا بە دقت ساختار زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفتە است.

در ادامە این نشست نویسندە کتاب تاریخ مشاهیر زنان کرد گفت: در این کتاب شرح حال و زندگی نامه ۲۹۲ زن بزرگ کرد که در طول تاریخ از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تاریخی تاثیر گذار بودند، نگارش شده است.

رستم علیخانی افزود: فرهنگ کرد بیشتر از تمام فرهنگ های همسایه در طول تاریخ برای زنان اهمیت بیشتری قائل بوده است، این مساله ای است که شرق شناسان اروپایی نیز در خصوص آن مطالب زیادی بیان کرده اند. برای نمونە در فرهنگ های دیگر برای زنان در ویژە ورود و در زدن ویژە در نظر گرفتە شدە است اما این مسئلە در فرهنگی کردی نمودی نداشتە.

این نویسندە کرد تاکید: یکی از شاخصە های زنان کرد حکومت کردن آنها بودە، برای نمونە ما شخصیتی همچون حمیدە خانم اردلان را داشتیم کە حاکم روانسر بود، وی حتی دیوان حکومتی ویژە بە خود را داشت، زنان کرد ما نیازمند شناختن چنین شخصیت های تاریخی هستند.

شایان ذکر است، هفتمین نمایشگاه کتاب کردستان روز یکشنبه با حضور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون وزیر فرهنگ و جوانان کردستان عراق، نماینده ولی فقیه و استاندار کردستان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی سنندج گشایش یافت و تا روز ۱٨ اسفند ادامە خواەد داشت.