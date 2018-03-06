خامسی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از ۵۰ کارشناس بهداشت فرآورده های خام دامی در مراکز عمده عرضه فرآورده ها، بازارهای روز و فروشگاه های معتبر استان اصفهان نظارت و بازرسی می کنند.

وی با اشاره به اینکه سال های گذشته نظارت‌ و بازرسی ها از نیمه دوم اسفندماه شروع می شد و امسال نظارت ها را از نیمه اول شروع کردیم، ادامه داد: بازدیدها در ایام نوروز توسط کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی شبکه های دامپزشکی شهرستان در قالب اکیپ های سیار و ثابت انجام می گیرد.

سرپرست اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان ابراز داشت: حدود ۴۵۰ نفر از مسئولان فنی و بازرسان بهداشتی نیز به صورت ثابت بر چرخه تولید، نگهداری و عرضه فرآورده ها نظارت می‌کند.

توقیف ۱۶ هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی در بازرسی ها

وی گفت: در سال گذشته ۴۰ اکیپ فعال در قالب شش هزار و ۷۰۰ نفر ساعت در این طرح حضور داشتند که در بازرسی‌های صورت گرفته در استان اصفهان بیش از ۱۶ هزار کیلوگرم انواع فرآورده های خام دامی توقیف و ۲۵۰ پرونده تخلف به مراجع قضائی معرفی شد.

خامسی پور با اشاره به اینکه به مردم توصیه می شود، انواع فرآورده‌های خام دامی را تنها به شکل بسته بندی استفاده کنند، ادامه داد: گوشت قرمز، گوشت سفید، آبزیان و تخم مرغ که به صورت بسته بندی به دست مصرف کننده می رسد باید در زمان خرید حتما به مندرجات بسته‌ها به ویژه به تاریخ تولید، تاریخ انقضاء، شرایط نگهداری و پروانه بهداشتی بهره برداری از اداره کل دامپزشکی استان دقت شود.

وی گفت: خریداران فرآورده‌های خام دامی در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا جهت رفع ابهامات، در زمینه خرید فرآورده‌های خام دامی با شماره ۱۵۱۲ تماس بگیرند.

سرپرست اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان اضافه کرد: به مناسبت ایام نوروز بازرسی های مشترکی با حضور ضابطان قضایی و ارگان‌های مرتبط برای برخورد قاطع با متخلفان صورت می گیرد.