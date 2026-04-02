تشدید بازدید مشترک بهداشت محیط و دامپزشکی در کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رضانیا سرپرست مرکز بهداشت کیش اعلام کرد: در راستای اجرای برنامههای تشدیدی نظارت و بازرسی نوروزی، تیمهای مشترک کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت کیش و اداره دامپزشکی از مراکز مختلف عرضه مواد غذایی بازدید کردند.
علیرضا رضانیا اظهار کرد: در این بازدیدها که با هدف ارتقای سطح سلامت عمومی، اطمینان از رعایت اصول بهداشتی و نظارت بر فرآوردههای خام دامی انجام شد، چند فروشگاه زنجیرهای و چند واحد قصابی مورد ارزیابی و بازرسی قرار گرفت.
وی افزود: کارشناسان حاضر در این بازدیدها ضمن بررسی شرایط نگهداری مواد غذایی، نظافت و بهداشت محیط کار، نحوه عرضه فرآوردههای خام دامی و تاریخ مصرف محصولات را کنترل کرده و توصیههای لازم را نیز به متصدیان واحدها ارائه دادند تا خدمات ایمنتر و سالمتری به شهروندان و مسافران نوروزی ارائه شود.
سرپرست مرکز بهداشت کیش اضافه کرد: این بازدیدها در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف بهداشتی مطابق مقررات برخورد خواهد شد.
