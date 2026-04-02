۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۲۵

تشدید بازدید مشترک بهداشت محیط و دامپزشکی در کیش

کیش-مدیر مرکز بهداشت کیش گفت: بازدید مشترک بهداشت محیط و دامپزشکی از مراکز عرضه مواد غذایی در جزیره کیش با هدف حفظ سلامت عمومی مردم در اجرای طرح بازرسی‌های نوروزی تشدید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رضانیا سرپرست مرکز بهداشت کیش اعلام کرد: در راستای اجرای برنامه‌های تشدیدی نظارت و بازرسی نوروزی، تیم‌های مشترک کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت کیش و اداره دامپزشکی از مراکز مختلف عرضه مواد غذایی بازدید کردند.

علیرضا رضانیا اظهار کرد: در این بازدیدها که با هدف ارتقای سطح سلامت عمومی، اطمینان از رعایت اصول بهداشتی و نظارت بر فرآورده‌های خام دامی انجام شد، چند فروشگاه زنجیره‌ای و چند واحد قصابی مورد ارزیابی و بازرسی قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان حاضر در این بازدیدها ضمن بررسی شرایط نگهداری مواد غذایی، نظافت و بهداشت محیط کار، نحوه عرضه فرآورده‌های خام دامی و تاریخ مصرف محصولات را کنترل کرده و توصیه‌های لازم را نیز به متصدیان واحدها ارائه دادند تا خدمات ایمن‌تر و سالم‌تری به شهروندان و مسافران نوروزی ارائه شود.

سرپرست مرکز بهداشت کیش اضافه کرد: این بازدیدها در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف بهداشتی مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

