نالی با سرودن شعر کردی بزرگ ترین ریسک را انجام داد

به‌ گزارش خبرنگار مهر، دیروز عصر در ادامه‌ سلسه‌ نشست های هفتمین نمایشگاه‌ کتاب کردستان هیوا قادر به‌ سیر تحولات شعر کردی پرداخت و گفت: نالی با سرودن کردی بزرگ ترین ریسک زندگی خویش را انجام داد.

وی در ادامه‌ سخنان خویش افزود: زبان مهم ترین وسیلە بیان و انتقال ویژگی های هر فرهنگی است، شاعران کلاسیک کرد بە این امر مهم آگاە شدند و بە همین دلیل برای اولین بار به‌ کردی شعر سرودند.

قادر گفت: نالی اولین شاعر کرد است کە در کنار تسلط بە زبان فارسی و عربی ریسک سرودن بە زبان کردی را تجربە می کند و در این راە موفق هم می شود.

این شاعر کرد عنوان کرد: بعد از نسل نالی حاجی قادر کویی وارد عرصە می شود وی شاعری به‌ تمام معنا ناسیونالیست است و از اینکە کردها قادر بە خواندن بە زبان کردی نیستند رنج می برد بە همین دلیل مضامین شعرهای حاجی قادر به موضوعات روز کردها تغییر جهت می دهد.

هیوا قادر در ادامه‌ سخنان خویش به‌ شعر نو کردی پرداخت و گفت: بعد دوره رکود شعر کلاسیک کوردی ماموستا گوران وارد این حوزە می شود و مسیحا آسا دمی نو در پیکره شعر کوردی می دمد و از این زمان بە بعد شعر نو کردی شکل می گیرد.

وی در پایان گفت: بعد از وی نیز شاعر نامی کرد، شیرکو بیکس وارد این عرصە می شود وی بکلی آفرینشی دیگر بە روی زبان و شعر کردی می گشاید و تا بە امروز هم شعر کردی هنوز قادر بە گریز از تاثیرات عمیق و عظیم این شاعر نبودە است.