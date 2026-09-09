به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سیدمحمود طالقانی در سال ۱۲۸۹ در طالقان متولد شد و پس از طی مراحل تحصیل علوم دینی، فعالیتهای علمی و اجتماعی خود را در تهران ادامه داد. وی از روحانیون فعال در عرصه مبارزه با رژیم پهلوی بود و در جریان فعالیتهای سیاسی خود بارها بازداشت، زندانی و تبعید شد.
طالقانی در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت و همچنین در فعالیتهای مبارزاتی نیروهای مذهبی علیه رژیم پهلوی حضوری فعال داشت. وی به دلیل مواضع سیاسی و فعالیتهای انقلابی، سالهای متعددی را در زندان سپری کرد و با وجود محدودیتها، به فعالیتهای فکری و روشنگرانه خود ادامه داد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) آیتالله طالقانی را به عنوان نخستین امام جمعه تهران منصوب کرد. وی در پنجم مرداد ۱۳۵۸ نخستین نماز جمعه تهران پس از انقلاب را در دانشگاه تهران اقامه کرد و در مدت کوتاه حضور خود در این جایگاه، به یکی از چهرههای شاخص اجتماعی و سیاسی آن دوره تبدیل شد.
آیتالله طالقانی سرانجام در نوزدهم شهریور ۱۳۵۸ دار فانی را وداع گفت. نام و نقش وی در مبارزات پیش از انقلاب و نیز در شکلگیری نهاد نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان بخشی از تاریخ سیاسی و اجتماعی معاصر ایران به شمار میرود.
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