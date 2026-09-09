به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کنعانپور در نشست کمیسیون دانشجویی استان، با اشاره به اهمیت آغاز سال تحصیلی، بر همکاری و همافزایی مسؤولان دانشگاهها، آموزش و پرورش و مراکز آموزشی استان برای حل مسائل دانشجویی، دانشگاهی و دانشآموزی تأکید کرد.
وی ایجاد فضای نشاط و امید، تقویت وحدت، انسجام و همبستگی ملی در دانشگاهها و مدارس را مهم دانست و افزود: رؤسا، معاونان و مدیران دانشگاهی باید در ارتباط مستمر با دانشجویان، برای رفع مشکلات و دغدغههای آنان تلاش کنند.
سرپرست دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اردبیل همچنین بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای حل مسائل و مشکلات خوابگاهی، رفاهی و خدماتی دانشجویان تأکید کرد.
گفتنی است در این نشست، آخرین وضعیت حوزه دانشجویی، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان بررسی و تصمیمات لازم برای پیگیری برخی مسائل و مشکلات اتخاذ شد.
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