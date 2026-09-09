پلیس باید برای جنگ نرم و تهدیدات نوین آماده باشد​​​​​​​

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسینی‌همدانی، نماینده رهبر انقلاب در استان البرز، امروز در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به فداکاری‌ها و مجاهدت‌های نیروهای انتظامی در حوادث و عرصه‌های مختلف اظهار کرد: تلاش‌ها، جانبازی‌ها، اخلاص و حضور به‌موقع نیروهای انتظامی در صحنه‌های مختلف، به‌ویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، قابل تقدیر و تشکر است.

نماینده رهبر انقلاب در استان البرز افزود: نیروی انتظامی در دفاع از ارزش‌های کشور، انقلاب و امنیت ملی در خط مقدم ایستاده است و با حضور مقتدرانه خود در سراسر کشور، از مرزها تا داخل شهرها، بستر لازم برای فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه پلیس هم حافظ نظم عمومی و هم حامی ارزش‌های اسلامی است، ادامه داد: نیروی انتظامی در مقابله با فساد، جرائم سازمان‌یافته، گروه‌های تروریستی، اشرار و باندهای قاچاق نقش مهمی دارد و با تکیه بر اطلاعات دقیق و ایجاد پلیس‌های تخصصی، برای شناسایی و مقابله با این تهدیدها اقدام می‌کند.

آیت‌الله حسینی‌همدانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مسیر هوشمندسازی پلیس گفت: استفاده از تجهیزات دقیق و سریع برای کشف جرم و همچنین ارائه خدمات از طریق پنجره واحد، موجب کاهش مراجعات، کاهش هزینه‌های مردم و افزایش بهره‌وری می‌شود.

وی بیان کرد: پیوند روحیه انقلابی با تخصص فنی موجب شده است نیروی انتظامی جایگاه خود را به‌عنوان سنگربان امنیت تثبیت کند و برای جامعه‌ای که در مسیر پیشرفت و تمدن‌سازی حرکت می‌کند، وجود پلیس مقتدر، دانش‌بنیان و عدالت‌محور ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

پلیس تراز باید عدالت‌محور باشد

نماینده رهبر انقلاب در استان البرز با اشاره به شاخص‌های مورد تأکید امام راحل و رهبر معظم انقلاب در زمینه عملکرد نیروهای مسلح اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات، عدالت‌محوری است؛ قدرت نباید ابزار تحکم، زورگویی یا نمایش قدرت باشد، بلکه باید در خدمت برقراری عدالت در جامعه قرار گیرد.

وی ادامه داد: پلیس تراز فقط مجری خشک قوانین نیست، بلکه باید حامی مظلومان باشد و نحوه اعمال قانون نیز اهمیت دارد. برخورد پلیس باید بر اساس عدالت باشد و شخصیت، جایگاه و ارتباطات افراد نباید در اجرای قانون تأثیر بگذارد.

آیت‌الله حسینی‌همدانی مردم‌داری و خدمتگزاری را دومین شاخص پلیس تراز دانست و گفت: نیروهای مسلح فرمانروای مردم نیستند و پلیس باید به‌گونه‌ای رفتار کند که مردم در هنگام خطر، نخستین مجموعه‌ای که به آن مراجعه می‌کنند، پلیس باشد.

وی افزود: وقتی مردم به پلیس اعتماد داشته باشند، در زمان بروز مشکل به آن مراجعه می‌کنند؛ بنابراین نوع رفتار نیروهای انتظامی باید اعتمادآفرین باشد و حضور در میان مردم برای شناخت مشکلات و ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی ضرورت دارد.

اقتدار پلیس باید با اخلاق و کرامت انسانی همراه باشد

نماینده رهبر انقلاب در استان البرز با تأکید بر ضرورت پایبندی نیروهای انتظامی به اخلاق و موازین دینی گفت: نیروی امنیتی باید مظهر اخلاق اسلامی باشد؛ یعنی در عین برخورداری از اقتدار و صلابت، اخلاق‌مدار، مهربان و رئوف باشد.

وی تصریح کرد: برخورد با متخلف باید همراه با حفظ کرامت انسانی باشد و رفتار توهین‌آمیز و غیرانسانی با مردم با معیارهای اسلامی سازگار نیست.

پلیس باید برای جنگ نرم و تهدیدات نوین آماده باشد

آیت‌الله حسینی‌همدانی هوشمندی و آمادگی در برابر جنگ نرم و تهدیدات نوین را از دیگر شاخص‌های پلیس تراز عنوان کرد و گفت: نیروهای انتظامی باید نسبت به جنگ‌های نوین، شایعات، جنگ سایبری و تهاجم فرهنگی آگاهی و هوشیاری لازم را داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت رویکرد پیشگیرانه در پلیس افزود: پلیس نباید منتظر وقوع جرم بماند، بلکه باید با استفاده از دانش، اطلاعات و فناوری‌های در اختیار، از وقوع جرم پیشگیری کند و اجازه ندهد زمینه‌های جرم شکل بگیرد.

نماینده رهبر انقلاب در استان البرز با اشاره به اهمیت نظم، انضباط و تخصص در نیروی انتظامی اظهار کرد: آموزش مستمر باید مورد توجه جدی باشد و نباید صرفاً بر روش‌های قدیمی و سنتی تکیه کرد.

وی افزود: استفاده از دانش دانشگاهی در حوزه‌هایی مانند حقوق، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی، به‌ویژه برای نیروهایی که ارتباط مستقیم با مردم دارند، ضروری است و می‌تواند کیفیت خدمت‌رسانی پلیس را افزایش دهد.

آیت‌الله حسینی‌همدانی همچنین بر ضرورت رعایت نظم و انضباط در میان نیروهای انتظامی تأکید کرد و گفت: نیروی پلیس باید الگوی نظم در جامعه باشد؛ چراکه مردم رفتار پلیس را مشاهده و از آن برداشت می‌کنند.

قدرت پلیس باید در خدمت عدالت و مردم باشد

وی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: پلیس تراز، قدرت را در خدمت عدالت و دفاع از حق را در خدمت مردم قرار می‌دهد و هوشمندی پلیس نیز باید در مسیر خدمتگزاری به مردم به کار گرفته شود.

امنیت و رفاه بدون وحدت و انسجام پایدار نمی‌ماند

نماینده رهبر انقلاب در استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) درباره سه درخواست برای امت اسلامی گفت: رفاه و امنیت دو نعمت بزرگ در زندگی بشر هستند، اما برای تحقق پایدار آنها، وحدت و انسجام اجتماعی نیز ضروری است.

وی ادامه داد: اگر در جامعه وحدت و انسجام لازم میان مردم وجود نداشته باشد، امنیت و رفاه نیز به نتیجه مطلوب نمی‌رسد؛ بنابراین اتحاد و انسجام میان آحاد جامعه، مقدمه تحقق امنیت، رفاه، آسایش و آرامش است.

آیت‌الله حسینی‌همدانی تأکید کرد: همه آحاد مردم و مسئولان باید انسجام و وفاق خود را حفظ کنند؛ چراکه نیروهای انتظامی برای تأمین امنیت تلاش می‌کنند و مسئولان اجرایی نیز برای فراهم کردن رفاه مردم فعالیت دارند، اما بدون وحدت و انسجام، این تلاش‌ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی با تقدیر از خدمات سرتیپ دوم حمید هداوند، فرمانده پیشین انتظامی استان البرز، گفت: بخشی از فعالیت‌های انجام‌شده توسط فرمانده پیشین انتظامی استان، به دلیل ماهیت مأموریت‌ها قابل گزارش و نمایش عمومی نیست، اما حضور مستمر، ارتباط با مردم و تلاش برای برقراری امنیت از جمله اقداماتی است که باید مورد قدردانی قرار گیرد.

آیت‌الله حسینی‌همدانی برای فرمانده جدید انتظامی استان البرز نیز در مسیر انجام مأموریت‌های محوله آرزوی موفقیت کرد.