به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دوازدهمین جلسه وبیناری تحلیل و پایش دانشگاههای مجری فاز دوم و پنجمین جلسه دانشگاههای مجری فاز سوم برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع با حضور وزیر و جمعی از معاونین و مدیران ستادی وزارت بهداشت و همچنین روسای دانشگاههای علوم پزشکی برگزار شد.
در این نشست، آخرین وضعیت شاخصهای عملکردی، تأمین پزشک، انتساب جمعیت، نوبتدهی، ارجاع، قراردادها، تأمین نیروی تخصصی و نقش سازمانهای بیمهگر بررسی شد.
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، با تأکید بر ورود برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع به مرحله اجرای عملیاتی، گفت: هدف این است که تا پایان سال، الگوی کامل و قابل ارائهای از اجرای برنامه در شبکههای منتخب دانشگاههای علوم پزشکی شکل گیرد.
وی افزود: در الگوی جدید، ارجاع در سطوح یک، دو و سه مورد توجه قرار گرفته و میزان پوشش جمعیت شهری، مهمترین شاخص فعلی ارزیابی پیشرفت برنامه است.
طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، با تأکید بر ضرورت حضور فعال و مشارکت جدی سازمانهای بیمهگر، اظهار کرد: وزارت بهداشت مجری و ادارهکننده این برنامه است، اما تضمین اجرای آن در کشور به همراهی و مشارکت جدی بیمهها بستگی دارد.
شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، با اشاره به ضرورت مستندسازی، رصد و پایش روند اجرای طرح پزشکی خانواده، اظهار کرد: این مأموریت به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت واگذار شده است تا با استفاده از شبکه معاونت تحقیقات و فناوری در دانشگاههای علوم پزشکی، فرآیند مستندسازی به صورت یکپارچهتر، منسجمتر و با سرعت بیشتری انجام شود.
محمدعلی همتی، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی، با تأکید بر همراهی این سازمان با اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، گفت: سازمان تأمین اجتماعی در اجرای این برنامه، در ۶۴ شهرستان همراه وزارت بهداشت است و تفاهمنامه سطح دو و سه نیز برای امضا آماده شده و بهزودی نهایی خواهد شد.
بابک فرخی، رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، با اشاره به عبور دانشگاههای فاز دوم از مرحله آزمایشی و ورود آنها به مرحله اجرا، بر استفاده حداکثری از ظرفیت نیروی انسانی در سطح یک و تکمیل تیمهای سلامت تأکید کرد و گفت: برای شکلگیری واقعی نظام ارجاع باید از ظرفیت نیروهای موجود در مراکز دولتی، مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی و مطبهای خصوصی استفاده شود.
وی همچنین بر تعیین تکلیف قراردادها و پرداختها، استفاده از ظرفیت شیفت دوم مراکز دولتی و رفع موانع انتساب جمعیت و تبادل داده با بیمه سلامت تأکید کرد.
علیرضا عسکری، رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و خدمات بالینی وزارت بهداشت، نیز با تأکید بر ضرورت حضور تماموقت نیروهای تخصصی در سطوح دو و سه، اظهار کرد: هدف از این رویکرد جلوگیری از اجرای صوری برنامه و رفع نواقص خدمات تخصصی در نظام ارجاع است. وی تأکید کرد که تأمین حداقل دو متخصص در هر رشته، تعریف دقیق تعهدات عملکردی و تجهیز متناسب شهرهای مجری، به شکلگیری واقعی سطوح تخصصی نظام ارجاع کمک میکند و وزارت بهداشت تأمین نیروی تخصصی مورد نیاز دانشگاهها را در اولویت قرار خواهد داد.
سیدرضا رئیسکرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به چالش تأمین نیروی انسانی گفت: با وجود انجام فرآیندهای جذب و گزینش، بهویژه در مورد پزشکان عمومی، متقاضی کافی وجود ندارد و برخی افراد پس از طی مراحل جذب نیز برای شروع به کار مراجعه نمیکنند؛ بنابراین لازم است در زمینه مشوقها و شرایط جذب، بهویژه در برخی شهرهای بزرگ، بازنگری شود.
نظر شما