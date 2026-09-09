به گزارش خبرنگار مهر، مجید طاهری عصر چهارشنبه در آیین گرامیداشت هفتمین سالگرد ثبت جهانی جنگل های هیرکانی اظهار کرد: گرگان از ظرفیتهای ارزشمند طبیعی و تاریخی برخوردار است و جنگلهای هیرکانی و بافت تاریخی شهر میتوانند به نامآوازههای ملی و جهانی گرگان تبدیل شوند.
وی افزود: جنگلهای هیرکانی از آثار طبیعی ثبتشده در یونسکو هستند، اما هنوز نتوانستهایم از ظرفیت این میراث ارزشمند به شکل شایسته استفاده کنیم و باید با معرفی درست، زمینه بهرهبرداری بهتر از این ظرفیت را فراهم کنیم.
شهردار گرگان با اشاره به نصب تابلوهای تفسیری در النگدره گفت: این تابلوها با معرفی گونههای گیاهی و جانوری کمنظیر و بعضاً منحصربهفرد جنگل، نقش مهمی در افزایش آگاهی شهروندان و گردشگران دارند.
طاهری ادامه داد: اگر میخواهیم این جنگل را همانگونه که به ما رسیده به نسلهای آینده تحویل دهیم، باید ارزشهای آن را به کودکان و دانشآموزان آموزش دهیم؛ چراکه شناخت بهتر، زمینه حفاظت بیشتر را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه ما مالک جنگل النگدره نیستیم، بلکه امانتدار آن هستیم، خاطرنشان کرد: اقداماتی که در سالهای اخیر برای حفاظت از النگدره انجام شده، این جنگل را به الگویی در زمینه مدیریت و بهرهبرداری صحیح تبدیل کرده و حتی شهرهایی از استان مازندران برای استفاده از تجربههای انجامشده در این منطقه بازدید کردهاند.
شهردار گرگان تأکید کرد: رضایت شهروندان از شرایط موجود، مسیر مدیریت شهری را مشخص میکند و تلاش ما باید ادامه اقدامات مؤثر برای حفاظت از این سرمایه طبیعی و معرفی شایسته ظرفیتهای گرگان باشد.
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