به گزارش خبرنگار مهر، مجید طاهری عصر چهارشنبه در آیین گرامیداشت هفتمین سالگرد ثبت جهانی جنگل های هیرکانی اظهار کرد: گرگان از ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی و تاریخی برخوردار است و جنگل‌های هیرکانی و بافت تاریخی شهر می‌توانند به نام‌آوازه‌های ملی و جهانی گرگان تبدیل شوند.

وی افزود: جنگل‌های هیرکانی از آثار طبیعی ثبت‌شده در یونسکو هستند، اما هنوز نتوانسته‌ایم از ظرفیت این میراث ارزشمند به شکل شایسته استفاده کنیم و باید با معرفی درست، زمینه بهره‌برداری بهتر از این ظرفیت را فراهم کنیم.

شهردار گرگان با اشاره به نصب تابلوهای تفسیری در النگدره گفت: این تابلوها با معرفی گونه‌های گیاهی و جانوری کم‌نظیر و بعضاً منحصربه‌فرد جنگل، نقش مهمی در افزایش آگاهی شهروندان و گردشگران دارند.

طاهری ادامه داد: اگر می‌خواهیم این جنگل را همان‌گونه که به ما رسیده به نسل‌های آینده تحویل دهیم، باید ارزش‌های آن را به کودکان و دانش‌آموزان آموزش دهیم؛ چراکه شناخت بهتر، زمینه حفاظت بیشتر را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه ما مالک جنگل النگدره نیستیم، بلکه امانتدار آن هستیم، خاطرنشان کرد: اقداماتی که در سال‌های اخیر برای حفاظت از النگدره انجام شده، این جنگل را به الگویی در زمینه مدیریت و بهره‌برداری صحیح تبدیل کرده و حتی شهرهایی از استان مازندران برای استفاده از تجربه‌های انجام‌شده در این منطقه بازدید کرده‌اند.

شهردار گرگان تأکید کرد: رضایت شهروندان از شرایط موجود، مسیر مدیریت شهری را مشخص می‌کند و تلاش ما باید ادامه اقدامات مؤثر برای حفاظت از این سرمایه طبیعی و معرفی شایسته ظرفیت‌های گرگان باشد.