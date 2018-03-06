فوت و فن مذاکره برای قرارداد بستن با یک باشگاه فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی «فوت و فن» درباره بازیکنی است که قرار است از طرف یک تیم درجه یک با او مذاکره کنند و از دوستش مشورت می گیرد که در این مذاکره چه بگوید.

بخشی از دیالوگ‌های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه‌های رادیو نمایش را روی موج اف ام ۱۰۷.۵ بشنوند.

*اوه اوه اوه به به به به ببین کی اینجاست! بزرگ مرد کهکشان راه شیری.

- مخلص رفیق با معرفت خودم پیمان خان هم هستم شرمنده اینطور غیرمنتظره مزاحمت شدم.

*اختیار داری بیا تو ببینم چته دو روزه عینهو لودر افتادی به جون زندگی من. بیا تو بشین تا من برم یه چای بیارم.

- مرد حسابی من دو روزه آب از گلوم پایین نرفته بشین کارت دارم بشین بشین.

*ای بابا تو فقط دیوونگی رو تو کلکسیونت کم داشتی که اینم جور شد.

- زد زد میگم زد ... نه از اون زدن های معمولی ... زد.

*باز با کی دست به یقه شدی آخه خجالت نمی کشی تو؟!

- بابا شانس و میگم بلاخره در خونه ما رو زد. فکر کنم من زیاد خونه عوض می کردم جام و پیدا نمی کرد ... .