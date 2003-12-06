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۱۵ آذر ۱۳۸۲، ۲۱:۰۷

توسط افراد ناشناس

فرمانده سابق پليس شهر بغداد كشته شد

شاهدان عيني امروز گفتند: فرمانده سابق پليس شهر بغداد امروز به ضرب گلوله كشته شد .

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، به گفته شاهدان عيني، افراد ناشناس امروز سرلشگر "خلف الالوسي" فرمانده سابق سرويس امنيت شهر بغداد در دوران صدام  را در كوي " يرموك " درنزديكي شهربغداد كشتند و بلافاصله متواري شدند .
براساس اين گزارش، "وسام عيدان " خدمتكارالالوسي كه هنگام كشته شدن وي درخانه بود دراين باره گفت: چهار فرد مسلح ناگهان به منزل الالوسي حمله كردند .
از سوي ديگر" رعد عبد الكريم" برادرخلف الالوسي پس از انتقال جنازه وي به بيمارستان گفت: چهار فرد مسلح ناشناس وارد منزل الالوسي شدند واقدام به تيراندازي به سوي وي كردند .
سرلشگر الالوسي 50 ساله در دوران رژيم صدام ديكتاتور سابق عراق مسئوليت امنيت منطقه كرانه غربي رود دجله در شهر بغداد را به عهده داشت .

کد مطلب 42448

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