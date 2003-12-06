فرمانده سابق پليس شهر بغداد كشته شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، به گفته شاهدان عيني، افراد ناشناس امروز سرلشگر "خلف الالوسي" فرمانده سابق سرويس امنيت شهر بغداد در دوران صدام را در كوي " يرموك " درنزديكي شهربغداد كشتند و بلافاصله متواري شدند .

براساس اين گزارش، "وسام عيدان " خدمتكارالالوسي كه هنگام كشته شدن وي درخانه بود دراين باره گفت: چهار فرد مسلح ناگهان به منزل الالوسي حمله كردند .

از سوي ديگر" رعد عبد الكريم" برادرخلف الالوسي پس از انتقال جنازه وي به بيمارستان گفت: چهار فرد مسلح ناشناس وارد منزل الالوسي شدند واقدام به تيراندازي به سوي وي كردند .

سرلشگر الالوسي 50 ساله در دوران رژيم صدام ديكتاتور سابق عراق مسئوليت امنيت منطقه كرانه غربي رود دجله در شهر بغداد را به عهده داشت .