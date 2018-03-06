به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب، کتابفروشی‌های سراسر کشور می‌توانند از ۱۶ اسفند ماه با مراجعه به سایت www.ketabnet.ir نسبت به ثبت نام در عیدانه کتاب اقدام کنند.

در طرح «عیدانه کتاب» سقف مجاز خرید برای هر خریدار حداکثر ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال است و خریدار می‌تواند در چند نوبت و از چند کتاب‌فروشی، کتاب‌های عمومی و کودک و نوجوان را با ۲۰ درصد تخفیف از کتاب‌فروشی‌های عضو طرح خریداری کند.

طرح «عیدانه کتاب» با شعار «عیدی، کتاب هدیه دهیم» هشتمین گام در راستای توجه به اعطای یارانه کتاب از طریق کتاب‌فروشی‌هاست.

کتابفروشی‌ها برای مشارکت در این طرح باید پروانه کسب با تاریخ معتبر و مورد تایید مراجع ذیصلاح داشته باشند. در صورت تازه تأسیس بودن، کتابفروشی می‌تواند یک دوره با نامه تأیید از اتحادیه ناشران و کتابفروشان مبنی بر اقدام برای دریافت پروانه، نسبت به ثبت نام اقدام کند. همچنین، داشتن رایانه و دسترسی به اینترنت برای مشارکت در این طرح الزامی است و کتابفروشی‌ها باید تا پایان طرح عیدانه کتاب پوستر طرح را در ورودی و محل قابل رویت فضای کتابفروشی نصب کنند.

همچنین اطلاعات صاحب امتیاز در پروانه کسب با اطلاعات شخص متقاضی شرکت در طرح (بجز در موارد واگذاری قانونی) نباید مغایرت داشته باشد.

کتابفروش باید اطلاعات واقعی خریدار اعم از نام، نام خانوادگی، شماره ملی و تلفن همراه و مشخصات کتاب‌های فروخته شده را همزمان با فروش در پنل کتابفروشی ثبت کند و نباید بیش از ۲ نسخه از یک عنوان کتاب برای هر خریدار را به فروش برساند.

همچنین، ثبت اطلاعات واقعی کتاب‌های فروخته شده در فاکتور فروش، تطبیق تعداد کتاب‌های فروخته شده با تعداد درج شده در فاکتور، نداشتن تفاوت غیرمتعارف قیمت کتاب با قیمت درج شده در فاکتور از دیگر شرایط ثبت خرید در طرح عیدانه کتاب است.

مواردی مانند واگذاری کتابفروشی به غیر، ارائه اطلاعات نادرست در اسناد ثبت نام کتابفروشی، ثبت کتاب خارج از زمان خرید، عدم ارائه تخفیف طرح به مشتری، جعلی بودن مشخصات خریدار، فروش کتاب‌های غیر مشمول در طرح و ثبت عناوین دیگر در فاکتور خریدار، فروش کتب آموزشی، کمک آموزشی، نایاب، افست، فاقد شماره شابک و کتاب‌هایی که در سایت خانه کتاب موجود نباشند، تخلف محسوب می‌شود.