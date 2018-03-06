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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۰۶

در جشنواره ملی قرآنی شیخ طبرسی(ره)؛

جایزه ویژه علامه طباطبایی(ره) به تفسیر تسنیم رسید

جایزه ویژه علامه طباطبایی(ره) به تفسیر تسنیم رسید

جایزه ویژه علامه طباطبایی(ره) به اثر تفسیر تسنیم آیت الله جوادی املی اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره ملی قرآنی شیخ طبرسی(ره)، صبح امروز ۱۵ اسفندماه در دانشگاه آزاد اسلامی با حضور علی اکبر ولایتی رییس هیات موسس دانشگاه ازاد اسلامی برگزار شد.

پس از قرائت قرآن ، جایزه ویژه علامه طباطبایی(ره) به علامه جوادی آملی جهت اثر ارزشمند تفسیر تسنیم اهدا شد.

این جایزه توسط فرزند علامه جوادی آملی شیخ مرتضی جوادی آملی دریافت شد.

وی در ادامه به ویژگی های تفسیر تسنیم پرداخت و گفت: تفسیر قرآنی تسنیم که به عنوان اثر برگزیده جهان اسلام مشخص شده از کتب تألیف شده علامه جوادی آملی است. در آینده اگر بخواهیم جامعه قرانی داشته باشیم به نوع ارتباط قرآنی بستگی دارد.

مرتضی جوادی آملی با اشاره به اینکه ارتباط قرآنی زمینه ساز تمسک قرآنی است، افزود: برای تمسک، نیاز به ایمان و عمل داریم و تا معرفت به قرآن ایجاد نشود، عمل به قرآن نیز میسر نمی شود. از ویژگی های این تفسیر استفاده از همه علوم در کنار قرآن است و همین امر باعث شد تا از طرف ایسسکو به عنوان اثر برتر جهان اسلام شناخته شود.

فرزند علامه جوادی املی در پایان سخنان خود اظهار داشت: همه علوم می تواند در خدمت قرآن قرار بگیرد و این از ویژگی هایی است که علامه جوادی آملی توانسته در  این تفسیر آنها را گرد هم جمع کند.

کد مطلب 4244871
سارا فرجی

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