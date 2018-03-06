رویداد «همدان ۲۰۱۸» فرصتی برای جذب بیشتر گردشگران است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مولوی پیش از ظهر سه شنبه در کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان که به منظور بررسی اقدامت انجام شده شهرداری در استقبال از بهار برگزار شد، گفت: مجموعه مدیریت شهری همدان در راستای آماده سازی شهر برای استقبال از بهار و میهمانان نوروزی در تلاشند.

ابراهیم مولوی اضافه کرد: با توجه به برگزاری رویداد بین المللی همدان ۲۰۱۸ و انتخاب همدان به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی، باید از این فرصت استفاده کرد.

وی بابیان اینکه باید اقدامات لازم برای آماده سازی شهر در استقبال از بهار با محوریت این رویداد گردشگری انجام شود، گفت: باید علاوه بر تلاش برای معرفی پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین، در جذب گردشگر نیز موفق عمل کنیم.

مولوی با اشاره به پیش بینی صورت گرفته در استان همدان در خصوص حضور یک میلیون گردشگر و میهمانان نوروزی در ان استان عنوانکرد: انتظار می رود از فرصت آماده سازی شهر برای استقبال از بهار و میهمانان نوروزی و افزایش آمار گردشگران در فصل تابستان و رویداد گردشگری ۲۰۱۸ نیز بهره گرفت.

وی در ادامه بر تعیین تکلیف فعالیت مغازه های غیرمجاز و دکه ها در ورودی های شهر به ویژه بلوار شهید همدانی تاکید کرد و گفت: باید این موضوع مد نظر ستاد استقبال از بهار قرار گیرد چرا که در ایام نوروز عامل ترافیکی خواهند شد.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان همچنین ساماندهی مکان تجمع وانت بارها در شهر همدان را خواستار شد و افزود: متاسفانه شاهد تجمع سه چرخه ها در بلوار شهید رجایی هستیم که باید این مورد ساماندهی شده و مورد توجه قرار گیرد.

مولوی همچنین با اشاره به راه اندازی پویش سبزه ماندگار با هدف جایگزینی نهال به جای سبزه افزود: باید مردم را در پیوستن به این پویش و کاشت نهال به جای سبزه تشویق کرد.