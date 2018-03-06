نامجو مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص شرایط استقلال برای دیدار برابر العین امارات گفت: آبی پوشان این روزها از نظر روحی و فنی در شرایط ایده آلی به سر می برند. برد برابر پرسپولیس توانست روحیه آنها را تقویت کند تا آماده دیدار برابر العین باشند.

وی تأکید کرد: برخلاف استقلال، العین این روزها شرایط خوبی ندارد و لیگ امارات نتایج قابل قبولی کسب نکرده است ولی می تواند یک پوئن مثبت برای استقلال باشد تا در مقابل این تیم با ارائه یک بازی منطقی و به دور از اشتباه به نتیجه مطلوب دست پیدا کند.

پیشکسوت استقلال در پاسخ به این پرسش که «آیا برد دربی تأثیری در دیدار برابر العین خواهد داشت یا خیر؟»، گفت: بی تأثیر نخواهد بود. استقلال توانست رقیب سنتی اش را شکست داده و با شرایط خوب به امارات رفته تا مقابل العین قرار بگیرد اما امیدوارم غرور کاذب برد دربی بازیکنان را از شرایط اصلی خارج نکند.

نامجو مطلق در خصوص تمدید قرارداد شفر هم افزود: با توجه به عملکرد خوبی که این سرمربی آلمانی از خود نشان داده باید قرارداد او برای فصل آینده تمدید شود تا او بتواند با جذب بازیکنان مورد نظر، یک تیم پرقدرت را برای فصل آینده روانه میدان کند اما الان وقت چنین کاری نیست و باید قرارداد شفر در زمانی معینی تمدید شود زیرا استقلال درگیر بازی های لیگ قهرمانان و لیگ داخلی است و نباید تمرکزش از بین برود بنابراین مدیران استقلال باید در زمان مناسب این کار مهم را انجام دهند.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا تا به حال مربی ای در استقلال توانسته بوده این چنین شرایط تیم را متحول کند؟»، خاطرنشان کرد: من چنین موردی قبلا ندیدم. حتی وقتی فیروز کریمی به این تیم آمد چنین اتفاقی نیفتاد. شفر عملکرد قابل قبولی داشت و استقلال را از بدترین شرایط به بهترین آمادگی رساند.

نامجو مطلق در پایان در مورد عملکرد پرسپولیس هم اظهار داشت: پرسپولیس از لحاظ روحی و فنی دچار افت شده، شاید از لحاظ روحی برگردد اما از نظر فنی شرایط خوبی ندارد. باخت سه بر صفر برابر السد، شکست برابر استقلال نشان داد که این تیم از نظر فنی دچار مشکل است. البته باید ببینیم چه عاملی باعث این موضوع شده، آیا تفکرات برانکو برای دیگر مربیان مشخص شده یا مشکلات دیگر در تیم وجود دارد.