رئیس جمهور به جای حاشیه سازی به رفع مشکلات اقتصادی مردم بپردازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حجت الاسلام احمد سالک در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکر به رئیس جمهور اظهار داشت: شما نمی توانید با حاشیه سازی هر هفته ای از وظایف و ماموریت های خود جدا شوید، اگر به این مسائل بپردازید چگونه به اشتغال، بیکاری، معیشت مردم، عدم قدرت خرید و فساد اداری پاسخ می دهید؟

وی افزود: شما در طول فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم بالغ بر ۵۰ مورد به ملت ایران توهین کردید و اخیرا نیز در رابطه با حضور پرقدرت مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن مسئله رفراندوم را مطرح کرده و مخالفان را بی عقل معرفی می کنید، گاهی می گویید بی سواد هستند و گاهی منتقد بستن زبان ها هستید، گاهی مخالفان را ترسو و بزدل مطرح کرده و گاهی آن ها را جاهل به دین معرفی می کنید!

سالک تصریح کرد: این روند در شأن رئیس جمهور نیست اگر این روندی که در شرایط کنونی در پیش گرفته اید را تداوم بخشید ما را به این نتیجه می رسانید که پای استیضاح بایستیم و براساس اصل ۸۹ و ۹۹ قانون اساسی عدم کفایت سیاسی شما را رقم بزنیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم خطاب به رئیس جمهور یادآور شد: شما رئیس جمهور ۸۰ میلیون نفر هستید نه فقط نماینده بیش از ۲۰ میلیون نفر، شما عامل عدم اعتماد بین دولت و ملت هستید و این در حالی است که ما به دنبال استحکام رابطه دولت و ملت هستیم، ما از شما حمایت می کنیم و کسی هم با دولت مبارزه نمی کند که مبارزه با منافع ملی و ضربه زدن به امید و اعتماد مردم باشد.

وی در پایان از رئیس جمهور خواست تا پاسخگوی اعتراضات مردم از جمله مالباختگان باشد.

سالک کاشانی در تذکری دیگر به وزیر نیرو گفت: به سرعت در جهت تامین آب کشاورزی مردم شرق استان اصفهان اقدام کنید و نگذارید که این معضل به یک بحران تبدیل شود و چنانچه آب ندارید حق آبه های آن ها را پرداخت کنید.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر آموزش و پرورش خواستار تعیین سریع مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان شد.