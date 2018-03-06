اصلاح نظام پرداخت سلامت به گلوبال از بودجه ۹۷ حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه، نمایندگان بند الحاقی یک تبصره ۱۷ را حذف کردند.

طبق این بند، وزارت بهداشت با همکاری سازمان های بیمه گر پایه سلامت مکلف می شد حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اصلاح نظام پرداخت به جمعی (گلوبال) برای حداقل یکصد و بیست خدمت که دارای بار مراجعه بالا و بار هزینه ای بالا بودند، اقدام کند.

علاوه بر این جزء دو بند الحاقی یک نیز حذف شد. این بند در مورد تشریفات مورد نیاز خدمات سرپایی عمومی و تخصصی با استفاده از راهنمایان بالینی برای حداقل ۷۰ خدمت ضروری ظرف مدت سه ماه و بدون هر گونه ایجاد بار مالی بود.