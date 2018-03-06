جدیدترین نسخه پات رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین نسخه پات در چهارمین گردهمایی تبادل نظر رهبران ایران کیش رونمایی شد. قابلیت چند زبانه شدن در نسخه جدید این اپلیکیشن اضافه شده و اکنون زبان‌های فارسی، انگلیسی، عربی و ترکی در آن پشتیبانی می‌شود.

شهره آقابابایی قائم مقام معاونت فناوری اطلاعات و مدیر پروژه پات در این مراسم گفت: اتفاقات مهمی در سال ۹۶ برای اپلیکیشن پات افتاد، از جمله امکان خدمات‌دهی به روشندلان از هفته گذشته که قابلیتی منحصر به فرد به نسبت سایر اپلیکیشن‌ها است.

وی اظهارداشت: تولید این اپلیکیشن از ۲ سال پیش آغاز شده اما در سال ۹۶ به صورت جدی بر آن تمرکز کردیم و در تیرماه ۹۶، نسخه IOS آن عرضه شد. آقابابایی خاطرنشان کرد: در مرداد و شهریور قابلیت انتقال وجه از مبداء چندین بانک روی پات فراهم و منوی پذیرندگان روی آن ایجاد شد.

وی افزود: همچنین در مهر و آبان ماه نیز قابلیت پات سلامت و پوش نوتیفیکیشن به آن اضافه شد و اکنون نیز از مبدا ۲۰ بانک می‌توان روی این اپلیکیشن انتقال وجه انجام داد. وی تاکید کرد: هفته پیش نیز نسخه مخصوص روشندلان پات رونمایی شد و امروز هم این اپلیکیشن با قابلیت چند زبانه به بازار عرضه شد.

آقابابایی با اشاره به این که هر ماه یک قابلیت جدید به این اپلیکیشن اضافه می شود، گفت: با رونمایی از قابلیت چند زبانه شده این شرکت تبلیغات پات را به فراخور هر منطقه آغاز می کند. وی با اشاره به قرعه کشی برای سفر به روسیه گفت: همزمان با ولادت حضرت فاطمه در ۱۸ اسفندماه قرعه کشی اعزام ۲۵ نفر از ۵۰ نفر به مسابقات جام جهانی به روسیه انجام و قرعه کشی برای ۲۵ نفر باقیمانده در فروردین و اردیبهشت ماه سال ۹۷ انجام می‌شود.

آقابابایی افزود: در روزهای نخست بهمن ماه ایران کیش جزو اولین psp هایی بود که امکان درخواست موجودی را در اختیار کاربران پات قرار داد. وی در خصوص تاثیر کمپین تبلیعاتی این شرکت در رشد اپلیکیشن پات گفت: کمپین تبلیغاتی در سال ۱۳۹۶ حول پات شکل گرفت که نتایج خوبی داشت و در دو سه ماه اخیر در تعداد کاربران و در تعداد تراکنش ها رشد ۱۳۰ درصد تجریه شده است و پیش‌بینی می‌شود در اواسط سال ۹۷ جزو سه برند کشور در این حوزه باشیم.