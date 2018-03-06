دیدارهای جابری انصاری با روسای هیات های روسیه و ترکیه و دیمیستورا

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری انصاری دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی و مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات بین المللی صلح سوریه که در ادامه سفر خود به سوریه و دیدار و رایزنی با مسئولان بلند پایه این کشور، دیروز وارد ژنو شده بود، امروز سه شنبه پانزدهم اسفند نود و شش با الکساندر ورشینین و سدات اونال روسای هیات های اعزامی روسیه و ترکیه (شرکای ایران در روند آستانه) و استفان دیمیستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدارها که بصورت پی در پی و در قالب دو، سه و چهارجانبه از ساعت ۱۰ صبح تا ۶ عصر امروز برگزار شد پیرامون روند اعاده صلح و آرامش به سوریه، پی گیری نتایج کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی و برنامه نشست آتی آستانه که قرار است در سطح وزرای خارجه سه کشور ضامن برگزار شود، بحث و تبادل نظر شد.

هیات های سه کشور ضامن روند آستانه و نماینده دبیرکل سازمان ملل همچنین توافق کردند این گفتگوهای چهارجانبه با هدف پی گیری نتایج روند آستانه و مصوبات کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی و تحکیم ارتباط سازنده میان روندهای آستانه و ژنو ادامه یابد.