کلاهبردار بنز سوار دستگیر شد/ظاهربینی کار دست عمده فروش ها داد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دیروز در طرح پلیس آگاهی که ۳۰ باند مهم سرقت و زورگیری کشف و ۱۳۸ نفر در تهران و اطراف تهران دستگیر شدند. در این میان یکی از دستگیرشدگان با شیوه خاصی کلاهبرداری می کرد و آن تکیه بر ظاهر بینی و ظاهرپرستی افراد بود.

این کلاهبردار ۲۸ ساله که چندی پیش به دلیل ۵۴۰ میلیون کلاهبرداری به ۵سال زندان محکوم شده بود و اکنون بعد از مرخصی از زندان بار دیگر کلاهبرداری را آغاز کرده بود، تنها شگردش سوءاستفاده از ظاهربینی طعمه هایش بود.

خود او در این باره می گوید: خانه ای در نیاوران اجاره کرده ام که ماهانه ۹میلیون اجاره آن است، یک بنز آخرین مدل هم تهیه کرده ام و با استفاده از آن اعتماد طعمه هایم را جلب می کردم.

وی اضافه می کند: من معمولا خودم را صاحب یکی از مجموعه رستوران های بزرگ تهران یا مسئول خرید آن معرفی می کردم و چند سری به صورت کلان گوشت و دیگر اقلام خریداری می کرد. فروشنده ها هم که عنوان من و بنز زیرپایم را می دیدند خیلی زود اعتماد می کردند و در دومین یا سومین خرید جنس را تحویل می گرفتم و متواری می شدم.

سرهنگ کامیار چهری نیز در توضیح نوع سرقت وی می گوید: این کلاهبردار جوان ماشین خود را هم از طریق کسب مال غیر به دست آورده و آن قدر میزان کلاهبرداری اش بالا بوده که خانه ای با اجاره ماهانه ۹ میلیون تومان قولنامه کرده بوده است.

وی ادامه می دهد: او با استفاده از همین خودرو مدل بالا و حضور در عمده فروشی ها، اعتماد فروشندگان را جلب می کرده و درنهایت با خرید عمده متواری می شده است.

سرهنگ چهری می افزاید: وی در حالی که حدود ۴ سال از محکومیتش باقی مانده بار دیگر اقدام به کلاهبرداری کرده و تاکنون یک مورد آن به ارزش ۲۱ میلیون کشف شده و منتظر مراجعه دیگر شاکیان هستیم.