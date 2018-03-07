به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر افشین استوار گفت: سال ۹۵ متاسفانه ۱۶ نفر در حوادث چهارشنبه آخر سال فوت کردند. بیش از ۵۰۰ نفر در بیمارستان ها بستری شدند و ۳۰ نفر نیز دچار معلولیت شدند.

وی با بیان این که بیشترین موارد حادثه در تهران رخ داد ولی به نسبت جمعیت استان ها، کردستان، آذربایجان غربی و همدان بیشترین سوانح را داشتند، افزود: اغلب سوانح مربوط به نوجوانان پسر بوده که بیش از ۸۰ درصد را تشکیل می دهد، یعنی دو سوم حوادث چهارشنبه آخر سال مربوط به نوجوانان است.

استوار خاطرنشان کرد: ما معتقدیم افزایش آگاهی عمومی و حساسیت جامعه می تواند در پیشگیری از بروز حوادث کاملا موثر باشد چون این حوادث کاملا قابل اجتناب هستند.

وی با بیان این که هر سال تعداد زیادی از مردم به خاطر رفتارهای ضد اجتماعی و حادثه‌زا، عده‌ای قلیل آسیب می بینند، از مردم خواست در این زمینه مراقب فرزندان خود باشند ابراز امیدواری کرد که امسال شاهد کاهش این سوانح باشیم.