نقص شعر جوان امروز غفلت از مطالعه زندگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین کلاس از دوره ششم سومین اردوی بانوان آفتابگردان، با عنوان «تجربه یک شاعر» برگزار شد. این نشست ها با رویکرد بررسی روند جریان شعری و تجربیات شاعران پیشکسوت برگزار می شوند و در این کلاس، میلاد عرفانپور در جمع علاقه مندان با محمد کاظم کاظمی به گفتگو پرداخت.

کاظمی در ابتدای این نشست، در مورد سابقه شعری خود و نحوه ورودش به عرصه شعر گفت: علاقه من به شعر و شاعری از ۱۵ سالگی آغاز شد. به طور طبیعی تمایل من به شاعری متاثر از مسایل فطری بوده اما قطعا عوامل محیطی نیز در پرورش آن بی ­تاثیر نبوده­ است. از آن‌جایی که من خانواده ­ای اهل ادبیات داشتم این شرایط برای من مهیا بود. به هر حال رفت و آمدها در محیط فرهنگی و پیوند با اهل فرهنگ نیز از مواردی است که نباید از آن غفلت کرد زیرا در پیشرفت روند شاعری تاثیرگذار است.

وی از جمله دلایل اصلی مهاجرت افغانستانی­ها به ایران را بر سر کار آمدن حکومت کمونیستی و فضای سرشار از خشونت و سختگیری ­هایی که نسبت به مردم اعمال می ­شد، دانست و درباره میزان آشنایی با فضای ادبی و فرهنگی ایران گفت: ادبیات، فرهنگ و سینمای ایران برای افغانستانی ­ها کاملا شناخته شده است و حدود ۷۰ درصد کتاب ­هایی که در ایران منتشر می ­شود در افغانستان نیز به فروش می­ رسد.

وی در پاسخ به سوال عرفان­پور در مورد چگونگی آشنایی­اش با محافل ادبی مشهد و آشنایی با شاعران ایرانی، گفت: زمانی که شعرم قابل ارائه شد، در محافل ادبی مشهد حضور داشتم، شعرهایی که در ۱۵ سالگی می­سرودم محتوایی اجتماعی و سیاسی داشتند و به دلیل جو حاکم بر آن زمان و سختگیری­ هایی که وجود داشت این اشعار قابل چاپ نبودند. در ایران فضای آزادتری وجود داشت. همچنین امکان مطالعه در ایران بیشتر بود. از سوی دیگر آشنایی من با سید عبدالله حسینی، ساعد باقری و احمد زارعی باعث شد که شعر من، روند رو به رشدی را طی کند.

کاظمی در بخش دیگری از این نشست، درباره اشعار علی معلم‌دامغانی و نحوه تاثیرپذیری از او در اشعارش و روی آوردن به غزل-مثنوی گفت: برخی از شاعران مانند خاقانی کسانی هستند که دیگران از آن­ها الگو برداری کرده ­اند. شاعرانی چون حافظ، بیدل دهلوی، جامی به نوعی تحت تاثیر خاقانی بوده ­اند. این به دلیل غنای فراوان اشعار و پختگی آن‌هاست. علی معلم از جمله شاعران معاصری است که شعرهایش این ویژگی را دارند و شاعران دیگر می­توانند از آن بهره ببرند.

این شاعر افغان گفت: اگرچه در ابتدا علاقه چندانی به قالب مثنوی نداشتم اما این قالب شعری ظرفیت مناسبی برای سرودن شعر روایی دارد. در واقع علت روی آوردن من به مثنوی به دلیل وجود همین مزیت بوده است، و علت علاقه من به غزل-مثنوی به دلیل مطالعه نمونه ­های این قالب شعری در اشعار علی معلم و احمد عزیزی است و با الگوگیری از آن­ها اشعاری در این قالب سرودم.

وی در ادامه گفت: از دیگر شاعرانی که به مطالعه اشعار او علاقه‌مند بودم بیدل دهلوی بود. و به همین دلیل گزیده­ای از غزلیات او را گردآوری کردم. و به شرح ابیات دشوار و اصطلاحات آن پرداخته­ام. از جمله خصوصیات شعر بیدل که می‌توان به آن اشاره کرد جمع شدن چند ویژگی متضاد در آن است. هر چند شعر او دارای پیچیدگی­هایی است اما سرشار از عاطفه است.

این شاعر در آخر گفت: از کاستی‌­های شعر جوانان امروز مطالعات غیر شعری است. بسیاری از آنها چگونه گفتن را می‌دانند اما چه گفتن را نمی­دانند. و این به دلیل آن است که ما از مطالعه زندگی غافلیم.