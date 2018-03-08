مجید عطاری در گفتگو با خبرنگار مهر از رفع مشکلات اراضی دور میدان شهدای شهر رزن خبرداد و گفت: پس از ۶ سال مشکل اراضی دور میدان شهدای شهر رزن در کمیسون ماده ۵ استان حل و این زمین ها در ۳۰هزار متر مربع برای ساخت ساز و توسعه شهری آماده شد.

وی با بیان اینکه از شهر رزن به عنوان دروازه ورودی غرب کشور یاد می شود اما این مسئله باید نتایج مثمر ثمری نیز داشته باشد، گفت: شهرداری در تحقق این مهم از هیچ تلاشی فروگذارنخواهد کرد.

عطاری بکر بودن رزن را از دیگر پتانسیل های این شهر برشمرد و بابیان اینکه مذاکراتی با سرمایه گذاران در حال انجام است؛ خواستار تشکیل کمیته های شهردار یار در سطح شهر رزن شد و افزود: تشکیل این کمیته ها قدمی در راستای آشتی مردم با مدیریت شهری است.

عطاری همچنین از برگزاری اولین جشنواره آئین نوروزی شهر رزن خبر داد و گفت: این جشنواره از ۱۸ اسفندماه آغاز و تا ۱۴فروردین ادامه دارد و برنامه های مختلف و متنوعی در این جشنواره برگزار خواهد شد.

عطاری با بیان اینکه به دنبال احداث محل دائمی برگزاری نمایشگاه در رزن هستیم، گفت: رویداد «همدان ۲۰۱۸» علاوه بر اعتبار استانی اعتبار مازادی را نیز برای همدان به دنبال داشته که ضمن تعریف پروژه در اختیار شهرستان ها قرار خواهد گرفت که می توان از منفعت آن استفاده مطلوبی داشت.

شهردار رزن با اشاره به سهم خواهی های صورت گرفته برای شهر رزن به عنوان ورودی استان همدان گفت:چنانچه هجوم مسافران در شهر رزن مهار نشود به طبع همدان باید با هزینه گزافی میزبان میهمانان باشد.

وی با اشاره به پیگیری های فرماندار در تشکیل دبیرخانه محلی ۲۰۱۸ در رزن گفت: سعی بر این است نماینده ای از شهرستان رزن نیز در دبیرخانه مرکزی داشته باشیم.