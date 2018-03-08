به گزارش خبرنگار مهر، احمد زارعی روز پنجشنبه در دیدار با رحمانی فرماندار شهرستان بوئین زهرا از ثبت یک رکورد در حوزه حفاظت از محیط زیست در شهرستان بوئین‌زهرا خبر داد.

وی افزود: ۱۵ میلیون مترمربع از اراضی در حاشیه جاده های شهرستان بوئین‌زهرا پاکسازی خواهد شد.

زارعی با اشاره به جزئیات این طرح گفت: محورهای چهارگانه بوئین زهرا شامل جاده بوئین‌زهرا به قزوین از محدوده شهر بویین‌زهرا تا سه‌راهی لیا، محور بویین زهرا به اشتهارد حدفاصل بویین‌زهرا تا پالایشگاه، مسیر بویین‌زهرا به ساوه تا محدوده هجیب و جاده بویین زهرا به آبگرم تا محدوده یاری‌آباد شامل مابین و کناره های جاده مجموعا به طول حدود ۵۰۰ کیلومتر مسیر پیمایش، معادل ۱۵ میلیون متر مربع به کمک نیروهای مردمیِ دوستدار محیط زیست، تعاونی دهیاران، شهرداران، کارمندان ادارات و صاحبان صنایع پاکسازی می شود.

وی یادآور شد: این مراسم با شعار «بوئین‌زهرا؛ شهرستان- پاک» از نیمه دوم اسفند تا دوم اردیبهشت مصادف با روز زمین پاک پاکسازی می شود.

رحمانی فرماندار و زارعی رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان از تمامی علاقه مندان جهت مشارکت در این طرح دعوت به همکاری کردند.

در این طرح پسماندهای قابل بازیافت جداسازی شده و پس از فروش جهت امور خیریه هزینه خواهد شد.