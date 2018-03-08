جامعه جهانی آمادگی ظهور حضرت مهدی (ع) را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری، ظهر پنجشنبه در همایش گردهمایی مربیان مهدویت استان گلستان ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: پیامبر اکرم (ص) همواره به حضرت فاطمه (س) تاکید می کردند مبادا از همسرت چیزی بخواهی که در توانش نباشد، اصل روانشناسی این حرف این است که مبادا کاری کنی که صدای شکسته شدن شخصیت همسرت را بشنوی.

وی افزود: این‌که حضرت مهدی (ع) در عالم غیبت به سر می برند به این علت است که ما هنوز آمادگی ظهور ایشان را نداریم، البته نه اینکه تنها مردم ایران آماده نباشد بلکه جامعه جهانی آمادگی حضور ایشان را ندارد.

منتظری با بیان اینکه ما باید عطش ظهور امام زمان را داشته باشیم، افزود: خانه دلی که کثیف باشد جای حضور امام زمان نیست و تا زمانی که خانه دل را از گناه و آلودگی پاک نکنیم نمی توانیم انتظار ظهور امام زمان را داشته باشیم.

رئیس سابق سازمان بسیج هنرمندان تصریح کرد: برای کسب آمادگی ظهور در زمان غیبت امام زمان به چند نوع آمادگی نیاز داریم که یکی از آن ها آمادگی اخلاقی است، باید در این زمان بیشتر به خودمان توجه کنیم تا سرزمین وجودمان به گناه آلوده نشود.

منتظری اظهار کرد: عصر ظهور نیازمند آمادگی علمی است، یعنی از نظر روحی آمادگی و ظرفیت پذیرش امام را داشته باشیم چرا که در روایات داریم بعد از ظهور امام زمان برخی از افراد در مقابل امام ایستادگی می کنند، پس کسب این آمادگی ها موجب می شود ما مهیای پذیرش امام شویم.

وی گفت: وظیفه شما مبلغان این است که به دیگران کمک کنید تا برای ظهور حضرت مهدی آماده شوند، اما لازم است ابتدا این آمادگی را از خودمان شروع کنیم.