۳ فروند قایق حامل سوخت قاچاق در سواحل بندرعباس توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرزبانی هرمزگان،کوروش بازیار بیان داشت: مرزبانان این پایگاه حین گشت‌زنی و کنترل سواحل خلیج فارس ۳ فروند قایق حامل سوخت قاچاق را مشاهده و به سرنشینان آنها دستور ایست دادند.

بازیار افزود: ناخدای شناورها که با مشاهده مرزبانان غافلگیر شده بودند با افزایش سرعت خود را به ساحل رسانیده و با رها کردن شناورهای خود از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس با اشاره به توقیف ۳ فروند شناور دراین عملیات گفت: دریابانان در بازرسی از شناورهای توقیف شده موفق شدند۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف و ضبط کنند.

وی ارزش ریالی کالاهای کشف شده را بالغ بر یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال برآورد کرد.