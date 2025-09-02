  1. استانها
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۱۰

جلوگیری از خروج بیش از ۱۷۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های بندرعباس

بندرعباس-فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس از هوشیاری مرزبانان این شهرستان و کشف ۱۷۲ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل طی دو عملیات موفق در آب های بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسلام توحیدی پور درباره جزئیات این عملیات اظهارکرد: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس طی دو عملیات موفق پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت با پشتیبانی مرزبانان میناب برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: مرزبانان در یک عملیات رزمی، موفق به کشف یک محفظه بزرگ پلاستیکی معروف به مشک ماری وتوقیف ۲ شناور سبک و یک فروند یدک کش حامل ۱۷۲ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس با اشاره به دستگیری ۱۱ متهم، تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را ۸۳ میلیارد و ۷۴۶ میلیون ریال برآورد کرده‌اند.

