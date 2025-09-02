به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسلام توحیدی پور درباره جزئیات این عملیات اظهارکرد: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس طی دو عملیات موفق پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت با پشتیبانی مرزبانان میناب برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: مرزبانان در یک عملیات رزمی، موفق به کشف یک محفظه بزرگ پلاستیکی معروف به مشک ماری وتوقیف ۲ شناور سبک و یک فروند یدک کش حامل ۱۷۲ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس با اشاره به دستگیری ۱۱ متهم، تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را ۸۳ میلیارد و ۷۴۶ میلیون ریال برآورد کرده‌اند.